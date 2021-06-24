Amerika defteri kapandı... Didem Uzel ve ailesi Türkiye'ye döndü

Oyuncu, ABD’nin sağlık sistemini eleştirdi: “Sağlık konusunda ülkemizi daha güvenli bulduğumuz için kesin dönüş yaptık. Bundan sonra ABD’ye sadece tatil için giderim.”

Uzel, oyunculuğa döneceğini de açıkladı: “Setleri çok özledim, tekliflere açığım.”





Didem Uzel, 2012 yılında işadamı Selim Sarı’yla evlenip Amerika’ya yerleşmişti.

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