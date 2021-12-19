Ameliyat olan Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri Kamyoncu dili bu...Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri! 'Kamyoncu dili bu...'#Galatasaray-Başakşehir
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
Kilosu 150 lira... Zehirli olmasına rağmen yok satıyorKilosu 150 lira... Zehirli olmasına rağmen yok satıyor#Aslan Balığı
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
Fenomen Ronaldo eski takımını satın aldı Maliyeti...Fenomen Ronaldo eski takımını satın aldı! Maliyeti...#Ronaldo
Bu kadarına da pes Skandal ortaya çıktı... Kan donduran satırlarBu kadarına da pes! Skandal ortaya çıktı... Kan donduran satırlar#Metaverse
Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştıAmeliyat olan Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı#Seren Serengil
Altın fiyatlarında son durum 2022 ve 2023 için önemli açıklamaAltın fiyatlarında son durum! 2022 ve 2023 için önemli açıklama#Altın Fiyatları
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
2 coin için güzel haber Ünlü CEOdan flaş tahmin...2 coin için güzel haber! Ünlü CEO'dan flaş tahmin...#Kripto Para
5Gden koruyor dediler korkunç gerçek ortaya çıktı5G'den koruyor dediler korkunç gerçek ortaya çıktı! #5G
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Ameliyat olan Seren Serengil'in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

#Seren Serengil#Dumping Sendromu#Mustafa Rahman Tohma
Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

Seren Serengil geçtiğimiz günlerde damardan beslendiğini açıklamış ve riskli bir ameliyat olacağını duyurmuştu. Cuma günü ameliyat masasına yatan Seren Serengil’in son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, sosyal medya sayfasından paylaştı.

Haberin Devamı

Sunucu Seren Serengil mide ameliyatı olmuş ve zayıflığı kendisine yeterli gelmeyince hayatını riske atarak 70 kilo iken bir ameliyat daha olmuştu. 

O ameliyatın ardından 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı; karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

Cuma günü riskli bir ameliyat olan Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Serengil'in ameliyatının iyi geçtiğini duyurdu. 
AMELİYAT ÇOK GÜZEL GEÇTİ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tohma, sevgilisinin son durumunu paylaşıp "Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, ameliyatımız çok güzel geçti" dedi.

Ameliyat olan Seren Serengilin son halini sevgilisi Mustafa Rahman Tohma paylaştı

Çiftin yakın bir dostu bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı...

Dumping sendromu nedir?

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seren Serengil#Dumping Sendromu#Mustafa Rahman Tohma

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat