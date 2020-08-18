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Haber Giriş: 18.08.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Amber Heard'ün boğaz keyfi

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Eski eşi Johnny Depp ile kanun önünde hesaplaştığı dava için Londra'da bir süre kalan ünlü oyuncu Amber Heard, gerilimli günlerin acısını çıkarmak için soluğu Türkiye'de aldı.

Önce Bodrum'a giden 34 yaşındaki Heard, sonra da İstanbul'a geçti. Güzel oyuncu, İstanbul tatilini ve gezip gördüğü yerleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Önce Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı gezen Heard, dün de tekneyle Boğaz turu yaptı.
Amber Heard, tekne gezintisi sırasında çekilen hem kendi görüntülerini hem de çevrenin görüntülerini yine takipçileriyle paylaştı.
Heard paylaşımlarından birine de "Burayı seviyorum" notunu yazdı.

Amber Heard İstanbul'a aşık olduJohnny Depp’in eski eşi Amerikalı oyuncu Amber Heard, tatil için Türkiye’yi seçti. Oyuncu, İstanbul manzarasına karşı poz vererek “Bu muhteşem şehre daha fazla âşık olamazdım” dedi.
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