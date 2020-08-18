Amber Heard'ün boğaz keyfi

Önce Bodrum'a giden 34 yaşındaki Heard, sonra da İstanbul'a geçti. Güzel oyuncu, İstanbul tatilini ve gezip gördüğü yerleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Önce Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı gezen Heard, dün de tekneyle Boğaz turu yaptı.

Amber Heard, tekne gezintisi sırasında çekilen hem kendi görüntülerini hem de çevrenin görüntülerini yine takipçileriyle paylaştı.

Heard paylaşımlarından birine de "Burayı seviyorum" notunu yazdı.