Amber'a bir darbe daha: O, herkesi parmaklarının makastan yapıldığına inandıran bir yalancı!

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İNTERNET SİTESİNİN İDDİASI

ABD basınında yayılan iddialara göre Heard, rol arkadaşı Jason Momoa ile aralarındaki "uyumsuz kimya" ileri sürülerek Aquaman The Lost Kingdom'ın kadrosundan çıkarıldı. İnternetteki Just Jared adlı sitenin, yapım şirketine yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Amber Heard'ün oynadığı Mera karakteri için bir başka ünlü oyuncu seçilecek. Site, yapım şirketi Warner Bross'un yakında Jason Momoa ve Nicole Kidman ile bazı sahneleri yeniden çekeceğini ileri sürdü.

HEARD'ÜN SÖZCÜSÜ: YANLIŞ VE DELİCE

Fakat bu iddia Amber Heard'ün sözcüsü tarafından yalanlandı. Sözcü "Dedikodu çarkı dönüyor" diyerek, yıldızın filmden çıkarıldığı iddiasını 'yanlış, duyarsız ve delice' sözleriyle nitelendirdi. Bu yalanlama üzerine söz konusu site de haberini düzeltip "Amber Heard'ün kadrodan tamamen çıkarılmadığını, filmde hala küçük bir rolü olduğunu" yazdı.

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DEPP HAYRANLARI İMZA KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Fakat Amber Heard'ün Aquaman kadrosundan tamamen çıkarıldığını savunan kaynaklar iddialarının doğruluğu konusunda ısrarcı. Dünyanın dört bir yanındaki Johnny Depp hayranları, Heard'ün kadrodan çıkarılması için bir kampanya başlatmış ve milyonlarca imza toplanmıştı.

Bu arada Amber Heard'ün, Aquaman filmindeki rolünü nasıl aldığı, Virgina'da görülen karalama davası sırasında da gündeme geldi. Depp'in avukatı Camille Vasquez, Heard'e "Aquaman'daki rolünüzü Bay Depp sayesinde mi aldınız?" diye sordu. Soruyu duyunca ilk anda şaşıran Heard, tekrar ettirdi. Sonra da "Hayır Bayan Vasquez, deneme çekimine gittim ve role seçildim" diye yanıt verdi.

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Amber Heard, başından beri savunduğu Johnny Depp'in kendisine şiddet uyguladığı iddialarını tekrarlıyor. NBC kanalı için Savannah Guthrie 'nin Today programına konuk olan Heard, bu konuda yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Önümüzdeki cuma günü yayınlanacak olan programın tanıtımlarında da Heard'ün eski eşi Depp ile ilgili olarak "Yalan söyledi. Bana vurdu. Öleceğim güne kadar söylediğim her sözün arkasındayım" diye konuştuğu görülüyor.

'BİR YALANCIYI SAVUNDU'

Davanın sonucunun açıklanmasından sonra bunun kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Amber Heard, Guthrie'nin programında da Depp'in avukatı Camille Vasquez'in "bir yalancıyı savunduğunu" ileri sürdü.

'BÜTÜN DÜNYAYI PARMAKLARININ MAKASTAN YAPILDIĞINA BİLE İNANDIRDI'

Programın tanıtım bölümlerinden birinde Heard, son kararı veren jürinin, eski eşi Johnny Depp tarafından kandırıldığını savundu. Hatta Depp'in kariyerinde çok önemli bir sıçrama tahtası olan Edward Scissorhands (Makas Eller) filmine gönderme yaparak Depp'in "tüm dünyayı parmaklarının makastan yapıldığına inandıran harika bir aktörden başka bir şey olmadığını" söyledi.

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'ÖLECEĞİM GÜNE KADAR SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM'

Röportajın tanıtım bölümlerinde Amber Heard ile Savannah Guthrie arasında geçer bir diyalog daha dikkat çekti. Bu kısımda Guthrie, konuğuna Depp'i kast ederek "Size hiç vurmadığını söyledi. Bu yalan mı?" diye sordu. Heard ise buna şöyle yanıt verdi: "Evet, öyle. Öldüğüm güne kadar söylediklerimin arkasında duracağım."

Heard programın tanıtım bölümlerinde yer alan sözlerine göre Depp'in avukatları Camille Vasquez ile Ben Chew'un duruşma boyunca jüriyi gerçek sorunlardan uzaklaştırmaya çalıştığını ileri sürdü. Sonra da bu konuda kendi hukuk ekibinden daha başarılı olduklarını ekledi.

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Savannah Guthrie, duruşma sırasında dinletilen video ve ses kayıtlarından bazılarında Heard'ün eski eşine yönelik şiddet içeren davranışlar sergilediğini, benzer şekilde sözler sarf ettiğini hatırlattı. Bunun üzerine Amber Heard de "yalnızca fiziksel şiddete karşılık verdiğini, hiçbir zaman eski eşini kışkırtmadığını" savundu. Bu durumu "Şiddet içinde yaşıyorsanız buna uyum sağlamanız gerekiyor" diyerek nitelendirdi.

Amber Heard, röportajda eski eşi Johnny Depp ile ilişkisini hem "çirkin" hem de "güzel" sözcüklerini kullanarak tanımladı. "Çirkindi. Ama çok güzel olabilirdi. Çok, çok zehirli bir ilişkiydi. Biz birçok hata yaptık. Ama ben her zaman doğrulu söyledim" diye konuştu.

Fakat her ne kadar Depp'i kışkırtmadığını söylese de kimi zaman korkunç ve kendisini tanıyamayacak şekilde davranışlar sergilediğini de itiraf etti. Heard o anlarda "doğru ile yanlışı ayıramayacak halde olduğunu" söyledi. Bu konuda pişman olduğunu da sözlerine ekledi Heard.

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Amber Heard'ün davanın bitiminden sonra ilk kez görüşlerini açıkladığı röportajın ilk tanıtım görüntüleri önceki gün kamuoyuna yansıdı. Röportajın o anlarında da Heard'ün, jürinin kararıyla ilgili sözleri yer aldı. Onları suçlamadığını söyleyen Heard yine de davanın adil bir şekilde sonuçlanmadığını savundu. Jüriyi anladığını söyleyen Amber Heard, eski eşi Depp'in "sevilen bir kişi" olduğunu belirterek şunları söyledi: "İnsanlar onu tanıdıklarını düşünüyorlar. O harika bir aktör." Heard'ün öne sürdüğü çarpıcı iddialardan biri de Depp'in ücretli çalışanlarını tanık kürsüsüne çıkardığı oldu.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Heard, sosyal medyadaki Johnny Depp destekçiliğinin de davanın sonucunu etkilediğini savundu. Altı haftalık dava sırasında sosyal medyada Johnny Depp lehine bir hava oluştuğunu söyledi. Oyuncu, özellikle de sosyal medyada yoğun bir negatif etki altında kaldığını belirtti ve gördüğü muamelenin "haksızlık" olduğunu sözlerine ekledi.

BUNUN ADİL OLDUĞUNU SÖYLEYEMEZSİNİZ

Amber Heard "Birilerinin benim hakkımda düşündüklerini umursamıyorum. Evimin mahremiyetinde, evliliğimde, kapalı kapılar ardında yaşadıklarım hakkında insanların bulunduğu yargılar da umurumda değil. Ortalama bir insanın bütün bunlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta da bunları kişisel almıyorum" dedi. Ondan sonra da şunları sözlerine ekledi: " Ama birisi benim bütün bu nefreti hak ettiğimi, yalan söylediğimi düşünüyorsa, gözlerimin içine bakıp sosyal medyada haklı bir şekilde temsil edildiğimi söyleyemezsiniz. Bunun adil olduğunu söyleyemezsiniz."

Haftalardır bütün dünyanın yüksek bütçeli bir Hollywood yapımı gibi izlediği, Heard ve Depp'in taraftarlarının genellikle sosyal medyada bazen de fiziksel olarak karşılaştıkları ortamlarda birbirleriyle tartıştığı dava sonuçlandı. Altı hafta süren davanın sonunda jüri 14 saat süren bir tartışmanın ardından karanını verdi. Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmederken, Depp'in ise Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesine karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Amber Heard, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz" dedi. Johnny Depp ise, "Jüri bugün bana hayatımı geri verdi. Onur duydum" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ FİLME GÖNDERME YAPTI

Johnny Depp'in kariyerinde önemli bir dönemeç olan Edward Scissorhands (Makas Eller) Tim Burton'ın imzasını taşıyan 1990 yapımı bir film. Senaryoda da Burton ile Caroline Thompson'ın imzası var. Hikâye rengarenk Amerikan banliyösüne geniş bir tepeden bakan metruk fakat süslü bir konakta yaşayan Edward adındaki utangaç ve garip bir çocuk ile banliyöde yaşayan kozmetik temsilcisi Peg Boggs'un öyküsünü anlatıyor. Klasik Amerikan ailesi kültürünü temsil eden Peg'in gözlerinden, ellerine makaslar adapte etmiş bir gencin (Johnny Depp) görünümü anlatılır.

WINONA RYDER İLE BAŞROLDE

Dünya çapında 78 milyon dolarlık hasılata ulaşan yapım, eleştirmenler tarafından Burton'ın en kişisel filmi olarak değerlendiriliyor. Johnny Depp'e Winona Ryder'ın eşlik ettiği film en iyi makyaj dalında Oscar'a aday gösterilmişti.