Dudak uçuklatan ayrıntı: Uzman konuştu, o sözleri duymak hoşuna gitmedi!

Haberin Devamı

KLİNİK VE ADLİ PSİKOLOG TANIK KÜRSÜSÜNDE

Duruşmanın dün gerçekleşen bölümünde Depp'in hukuk ekibinin tanığı olarak, klinik ve adli psikolog Dr. Shannon Curry ifade verdi. Curry, mahkeme heyetine, 35 yaşındaki Amber Heard'ün ruhsal durumunu değerlendirdi ve yıldızın iki ayrı kişilik bozukluğu olduğunu söyledi. Dr. Shannon Curry'nin ifadesine göre Amber Heard'de hem Borderline Kişilik Bozukluğu hem de Histriyonik Kişilik bozukluğu bulunuyor. Uzmanın anlattığına göre bu ikisine sahip kişiler sık sık duygusal dalgalanmalar yaşıyor ve dikkat çekmek için büyük çaba harcıyor.

TERK EDİLME KORKUSU

Dr Shannon Curry, geçen yılın başlarında Johnny Depp'in avukatları tarafından kendisine danışıldığını ve yasal süreçteki dosyaları incelemesinin istendiğini anlattı. Curry, yaptığı değerlendirmeler sonucunda Heard'de iki tür kişilik bozukluğu bulunduğuna dair bir kanıya vardığını anlattı. Klinik ve adli psikolog Shannon Curry'nin ifadesine göre Heard hem Bipolar Kişilik Bozukluğu hem de Histroinik Kişilik Bozukluğu'na sahip. Curry'nin değerlendirmesine göre Amber Heard'ün, Bipolar Kişilik Bozukluğu sorununun altında, terk edilme korkusu yatıyor. Bunu önlemek için de "umutsuz" girişimlerde bulunuyor. Uzmana göre bunlar çok uç noktada davranışlar da olabiliyor.

Haberin Devamı

'KARANLIK YÜZÜ' ORTAYA ÇIKAR

Amber Heard'ün durumunu değerlendiren Shannon Curry, Bipolar Kişilik Bozukluğu bulunan kişilerin, ilişkinin başlangıcında son derece çekici görünebildiğini söyledi. Sonra da şunları ekledi: "İlişkinin çok yoğun bir şekilde başladığını ve hızla bir yakınlık oluştuğunu göreceksiniz." Bu şekilde başlayan bir ilişkinin ilk bakışta "gerçek ruh eşini bulmak gibi" göründüğünü belirti. Fakat Curry'nin anlattığına göre bu durum zaman içinde değişir ve kişinin "karanlık yüzü de" ortaya çıkar.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Yatağı kim tuvalet gibi kullandı? O kadar garipti ki sadece güldüm Haberi görüntüle

'DIŞ GÖRÜNÜŞLERİYLE SAYGI KAZANMAYA ÇALIŞIRLAR'

Depp'in hukuk ekibinin tanığı olarak dinlenen Dr Shannon Curry, Bipolar Kişilik Bozukluğu olan kişilerin dış görünüşleriyle çok ilgilendiklerini ve bu şekilde diğer insanların saygısını kazanmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Doktor Curry'nin değerlendirmesine göre Amber Heard, zaman zaman "karşısındakinin acı verdiği yerine bir daha vurma" ve "çok yıkıcı olma" eğilimindeydi.

Uzman bu görüşlerini anlatırken, Amber Heard'ün zaman zaman notlar aldığı ancak Curry'ye hiç bakmadığı görüldü. Uzman, doktor söz konusu ruhsal sorunlarla ilgili konuşurken Heard'ün bakışlarını sağa sola çevirmesi ve rahatsız görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

"DIŞ GÖRÜNÜŞÜ TAKLİT" DEĞERLENDİRMESİ

Dr Curry, tanıklığı sırasında Heard ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede de bulundu. Bipolar Kişilik Bozukluğu olan kişilerin, birlikte oldukları ve kaybetmek istemedikleri insanın "kişiliğini ve dış görünüşünü giyindiğini" söyledi. Bu ayrıntı, Curry'nin değerlendirmelerinden önce geçen hafta sosyal medyada da konuşulmuştu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Amber Heard'ün, eski eşi Johnny Depp'in duruşmalar sırasındaki giyimini ve saç modelini taklit ettiğini ileri sürmüştü.

Haberin Devamı

BİR AN HAYAT DOLU BİR AN ÜZGÜN

Dr Shannon Curry, değerlendirmesi sırasında Amher Heard'de bulunduğunu söylediği Histrionik Kişilik Bozukluğu'na da değindi. Bu tip sorunu olan kişilerin çok hızlı ve uç noktada duygusal değişimler yaşadığını anlattı. Bunu da şu cümlelerle tanımladı: "Bunlar bir an neşeli ve hayat dolu olabilirken sonraki an üzgün olabilirler."

'PARTNERLERİNE KARŞI TAZCİZKÂR OLABİLİYORLAR'

Bu tip kişilerin özellikle de partnerlerinden ayrılma durumunda aşırı suçlayıcı ve agresif olabileceklerini anlattı Dr. Curry. Hatta partnerlerinin kendilerinden ayrılmasını önlemeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Dr. Shannon Curry "Bu tip kişilerin partnerlerine karşı tacizkâr olabildiklerini ve onları kısıtladıklarını belirtti.

Haberin Devamı

Bu arada Dr. Shannon Curry'nin, Amber Heard ile ilgili değerlendirmelerini hangi verilere göre yaptığını da hatırlatalım. Kendi anlattığına göre Curry, davaya hazırlık sürecinde Heard'ün tıbbi kayıtlarına, ruh sağlığıyla ilgili tedavi kayıtlarına, duruşmalarda sergilenen delillere, ses ve video kayıtlarına dair incelemeler yaptı. 2021 yılının aralık ayında da Amber Heard ile iki farklı görüşmede bulundu. Klinik ve adli psikoloj Dr. Shannon Curry'ye Amber Heard'de yaşadığı çalkantılı ilişkiden dolayı Travma Sonrası Stres Bozukluğu olup olmadığı soruldu. Dr. Curry bu soruya "Hayır" yanıtını verdi.

OLAY YERİNE İLK GİDEN POLİS: ŞİDDETE DAİR KANIT YOKTU

Bu arada duruşmada dikkat çeken başka gelişmeler de oldu. Heard ile Depp'in, 21 Mayıs 2016'da yaşadıkları şiddetli kavganın ardından olay yerine giden polis memuru Melissa Saenz de tanık olarak dinlendi. Duruşmaya önceden kaydedilen bir video ile katılan Saenz, Depp ile Heard'ün son büyük kavgası olarak nitelendirilen o tartışmanın ardından olay yerinde inceleme yaptığını belirtti. Sonra da şunları söyledi: "Heard'ü bir aile içi şiddet kurbanı olarak tanımlayamam." ambeMelissa Saenz olay yerinde şiddete dair herhangi bir kanıt, Heard'ün bedeninde de herhangi bir fiziksel şiddet belirtisi görmediğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Bipolar kişilik bozukluğu nedir?: Bipolar kişilik bozukluğu veya iki uçlu duygudurum bozukluğu belli bir düzeni olmayan ve sürekli tekrar eden depresif veyahut manik seyirlerde ilerleyen bir sorun. Yaşanan bu iki dönemin ortak özelliği, kişilerin duygudurumunda olağan seyrinden farklı özellikte ve süreklilik arz eden bir yaşantısı olmasıdır. Bu farklılıklar depresif dönemde yaşanan hüzünlü, özgüveni düşük ruh halindeki artış (disfori) ve bununla birlikte manik dönem olarak nitelendirilen neşedeki artıştır (öfori).

Histroinik kişili bozukluğu nedir? Histrionik kişilik bozukluğu Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından genellikle yetişkinliğin ilk dönemlerinde başlayan, aşırı duygusallık ve dikkat çekmek, çevresi tarafından onay arama ihtiyacının yüksekliği ile kendini belli eden kişilik bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Narsistlerden farklı olarak çevreleriyle ilişkilerinin her dakikasına dikkat ederler. Bu kişiler, başkalarının ilgisini çekebildikleri sürece canlı, neşeli, şevk doludur. Kendileri grubun odağı olduğu sürece ilişkileri kuvvetlidir. Cinsel anlamda uygunsuz provokatif davranışlar sergileyebilir, duygularını etkileyici tarzda dışavururlar. Bunun yanı sıra egosantrizm, kendine düşkünlük, sürekli takdir arzusu ve ihtiyaçlarına ulaşmak için sürekli psikolojik manipülasyonda bulunurlar. Bu kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler kendi kişisel durumlarını gerçekçi olarak değerlendiremezler ve karşılaştıkları güçlükleri abartma ve dramatize etme eğilimi sergilerler.

JOHNNY İLE AMBER: BÜYÜK AŞKIN SONU OLAYLI OLDU

Aslında bu tür olaylı ayrılıklar gösteri dünyasının ünlüleri için çok da yabancı bir durum değil. Johnny Depp ile Amber Heard de yollarını ayırdıktan sonra birbirleriyle hesaplaşmaları bitmeyen tek ünlü çift değil. Yine de sette başlayıp evliliğe uzanan büyük aşkın bu noktalara gelmesi ikisinin de hayranları açısından çok da hoş bir durum değil. Gelin onların hangi yollardan geçip buralara geldiğini kısaca hatırlayalım. 58 yaşındaki Depp ile 35 yaşındaki Heard'ün aşkı, birlikte rol aldıkları The Rum Diary filminin setinde başladı. O dönemde Depp, 14 yıldır Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis ile iki çocuklu bir birliktelik sürdürüyordu. Hatta Paradis uğruna hayatını ikiye bölmeyi, yani yılın yarısını onun ülkesi Fransa'da geçirmeyi bile göze almıştı. Ama Amber Heard'e gönlünü kaptırınca gözü ailesini bile görmedi. Set aşıkları Depp ve Heard, 2015'te evlendi. Mutlulukları 2 yıl bile sürmedi.

KARŞILIKLI ŞİDDET İDDİALARI

Çift, birbirleri aleyhine çeşitli iddialarda bulunarak yollarını ayırdı. Ama yine de ortalık sakinleşmedi. Eski aşıklar, şimdi mahkeme salonlarında birbirleri hakkında dudak uçuklatan iddialarda bulunarak hesaplaşıyor. Olaylar ve karşılıklı iddialar da giderek bir gerilim filmine dönüşmüş durumda. Amber Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını hatta zaman zaman tecavüz ettiğini de ileri sürdü. Zaten boşanmalarının ilk döneminde yüzünün morluk ve bere içindeki fotoğraflarını da gözler önüne sermişti. Aynı şeyi Depp de yaptı ve eşinin, yüzünde sigara söndürdüğüne iddiasını ortaya atıp kanıt niteliğinde fotoğrafları da hem mahkeme heyetine hem de kamuoyunun dikkatine sundu. Şu sıralar görülen davada da birbirlerine karşı iddiaları bitmek bilmiyor.