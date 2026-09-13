Amansız denen hastalığına kafa tuttu, 6 yıl sonra sahneye döndü… 'Ağlamayacağıma söz vermiştim'

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Sesinin gücü ve güzelliğiyle yıllar yılı dinleyenlerini büyüleyen, dünyanın dört bir yanında konserler veren, albümleri milyonlar satan ünlü şarkıcı son birkaç yıldır yakalandığı çaresiz hastalık nedeniyle zor zamanlar geçiriyordu.

Müzik dünyasının yıldız ismi Celine Dion, yıllar süren sağlık mücadelesinin ardından sahneye duygusal bir dönüş yaparken gözyaşlarına boğuldu. Ünlü şarkıcı tam 6 yıl uzak kaldığı sahnelere Paris’te geri döndü.

Celine Dion, "Katı kişi sendromu" (stiff-person syndrome) ile mücadelesi sürerken uzun zamandır beklenen sahne dönüşünü gerçekleştirdiği Paris konser serisini dün gece başlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Saçları geriye doğru taranıp topuz yapılmış ve siyahlara bürünmüş olan Dion'un gözle görülür şekilde duygulandığı ve kalabalığın alkışları eşliğinde şarkısını gözyaşları içinde söylediği konser onun 6 yıl sonra verdiği ilk konser oldu…

Paris La Défense Arena’da (Plenitude Arena) 26 konser verecek olan efsane şarkıcı bu serinin ilk gecesinde yıllarca uzak kaldığı sahneye çıkınca çok duygusal anlar yaşadı.

58 yaşındaki Dion, en sevilen şarkılarını seslendirdiği bu özel gecede onu yeniden sahnede görmek için toplanan kalabalığa seslenmek için kısa bir ara verdi ve şunları söyledi: "Ağlamayacağıma söz vermiştim. Bu gece sizin için, kendim için ve hayat için şarkı söylemek istiyorum."

Ünlü şarkıcı sözlerine "Sonunda... Hep birlikte olmamız harika bir şey. Bir söz vermiştim. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma dair bir söz vermiştim." derken kendini tutamayıp ağlamaya başladı.

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Dion daha sonra hayranlarına "destekleri" ve "sabırları" için teşekkür etti ve 1996 tarihli hit parçası "Because You Loved Me"ye içten bir göndermede bulunarak izleyicilere, "İzin verirseniz söyleyeyim; şu an olduğum her şey, siz beni sevdiğiniz için böyle" dedi.

Ünlü şarkıcı bu konser serisini ilk olarak mart ayında —30 Mart'taki doğum gününü kutlarken— YouTube üzerinden duyurmuş ve bu dönüşü "hayatının en güzel hediyesi" olarak tanımlamıştı.

"Bunu yapmaya çok hazırım. Kendimi iyi hissediyorum. Güçlüyüm. Heyecanlıyım; elbette biraz da gerginim ama hepsinden önemlisi hepinize minnettarım. Sizi yeniden görmek için sabırsızlanıyorum."

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Aralık 2022'de kendisine "katı kişi sendromu" (stiff-person syndrome) teşhisi konulan Dion, yakın zaman önce Harper’s Bazaar’a verdiği demeçte, Paris’teki sahne performansına hazırlık sürecinin haftada üç seansa kadar 90 dakikalık Pilates çalışmaları ve iki bale dersi içerdiğini açıkladı.

Henüz bilinen kesin bir tedavisi olmayan, ancak hastanın yaşadığı semptomlardan kaynaklı rahatsızlıklarının ilaçlarla kontrol altında tutulabildiği bu çok nadir görülen hastalıkla mücadelesinde Celine Dion fizik tedavi, ses terapisi ve immünoterapi görmeye devam ediyor.

Tedavisi için deneysel ilaçlar da denenen Celine Dion bir süre sakladığı hastalığı ilerleyince bir anda tüm konserlerini iptal etmiş ve gözler önünden çekilerek zorlu tedavi mücadelesine başlamıştı.

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Celine Dion bu nadir görülen nörolojik rahatsızlıkla mücadelesini "hayatının en zorlu deneyimlerinden biri" olarak nitelendirirken, sahnelere dönme ve "mümkün olduğunca normal bir hayat sürme" konusunda "kararlı" olduğunu her zaman ifade etmişti.

Katı Kişi Sendromu (Stiff Person Sendromu - SPS), kaslarda aşırı sertlik, katılık ve ağrılı kas spazmları ile kendini gösteren, milyonda bir görülen çok nadir ve ilerleyici bir nörolojik hastalık. Genellikle otoimmün (bağışıklık sisteminin kendi vücuduna saldırdığı) bir bozukluk olarak kabul edilir.