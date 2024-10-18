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Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti

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#Amanda Seyfried#Çiftlikte Yaşayan Ünlüler#Hollywood
Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 14:01

Artık herkes biliyor bazı Hollywood ünlülerinin gözlerden uzak ve doğayla baş başa bir hayat sürmeyi sevdiğini... Hatta bunun için büyük şehirlere, önemli merkezlere yakın kırsal bölgelerde ev satın alıp ya da yaptırıp orada yaşadıklarını.

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Bu şekilde de özel hayatlarının gizliliğini sağladıklarına inanıyorlar. Çocuklarını daha doğal ortamlarda büyütüp daha huzurlu bir hayat sürdürüyorlar.

Ama bunu yaptıkları için sanmayın ki mesleklerinin gerektirdiği sosyal hayattan tamamen uzak kalıyorlar... Durum hiç öyle değil.

Yine film setlerine gidiyorlar, bazı etkinliklerde kırmızı halıya çıkıyorlar. Sonra da huzuru buldukları evlerine geri dönüyorlar.

Tıpkı güzel oyuncu Amanda Seyfried gibi...

Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti

KIRSALDAKİ EVİNDEN ÇIKIP DEFİLE İZLEMEYE GİTTİ 
Güzel oyuncu, kocası ve iki çocuğuyla birlikte hayatının büyük bölümünü New York yakınlarındaki Catskill dağlarındaki kırsal bölgede bulunan evinde geçiriyor.

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Seyfried  tabii ki gerektiğinde kamera karşısına çıkıp bazı etkinliklere katılıyor. Bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz günlerde sergiledi.

Seyfried, New York'ta gerçekleşen Moda Haftası kapsamında Armani defilesine izleyici olarak katıldı.

Siyah zemin üzerinde pırıltıları bulunan bir kıyafet giyen Amanda Seyfried sarı saçlarını ise açık bıraktı. Defileye girerken kameralara el sallayan yıldız, sonra da salona geçti.

Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti

SONRA YİNE HUZUR YUVASINA DÖNDÜ
Amanda Seyfried defile sonrasında da ünlü model Helena Christensen'in evinin de bulunduğu Catskill dağlarındaki evine doğru yola çıktı.

Özel hayatını fazla gözler önünde yaşamayan hatta hamile kalıp anne olduğunu bile herkesin sonradan öğrendiği Seyfried'in hayatının merkezi de doğanın kollarında.

Üstelik hem büyük şehre çok yakın hem de dağlarda, kırsal bir bölgede. Ama yine de tam Seyfried'in istediği gibi Los Angeles'ın bütün o karmaşasından uzakta.

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Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti

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ANNESİ DE ONLARLA BİRLİKTE YAŞIYOR: Seyfried'ın, kocası Thomas Sadoski, annesi ve iki çocuğuyla hayatının merkezi haline getirdiği kırsal evi New York yakınlarındaki Catskill Dağları'nda. Bu konulara meraklı olanlar ünlü model Helena Christensen'in de aynı bölgede bir evde yaşadığını hatırlayacaktır.

Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti

HATIRI SAYILIR BİR PARA HARCADI
Tabii söz konusu olan bir Hollywood ünlüsü olduğundan öyle basit bir evde yaşadığını da düşünmeyin Seyfried ve ailesinin.

Çünkü her ne kadar büyük kentin kalabalığından uzakta olsa da evin dekorasyonu için de yenilenmesi için de büyük paralar harcadı ünlü oyuncu.

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Seyfried ve ailesinin yaşadığı evin en büyük özelliği kocaman pencereleri. Söylediğine göre oyuncu, eve doğal ışığın ve bol temiz hava girmesi en çok aradığı özelliklerden biri.

Bu arada hemen belirtelim ki Amanda Seyfried, bu evi satın aldığında öyle çok da yaşanılacak bir yer değildi. Ama sonradan bir güzel restorasyondan geçti ve ünlü oyuncu ile ailesinin yaşayabileceği bir duruma getirildi.

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Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti

ÇİFTİN ÇOCUKLARI DA DOĞANIN KUCAĞINDA BÜYÜYOR
Şimdi Seyfried vi Sadoski'nin altı yaşındaki kızları Nina ile iki yaşındaki oğulları Thomas doğanın kollarında rahat bir şekilde oynayarak büyüyorlar.

Amanda Seyfried'in evinin kalbinde yani salonda da iki küçüğün oynaması için özel bir alan yaratılmış durumda,.

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Güzel oyuncunun kocası, iki çocuğu ve annesiyle birlikte yaşadığı bu kırsal alandaki evde aynı zamanda Finn adlı köpeğiyle birlikte birçok hayvan da onlarla hayatı paylaşıyor. Ayrıca birkaç tane tavuk, atlar ile Gus adında bir maymun da ailenin üyelerinden.

Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti

MENAJERİ BU İSTEĞİNE PEK SICAK BAKMADI
Seyfried'e sorarsanız böyle bir ortamda yaşamak çok başarılı bir filmde oynamaktan daha fazla mutluluk verici bir durum. Aslında güzel oyuncu Los Angeles'tan yani sinema dünyasının kalbinden bu kadar uzakta yaşamak istediğinde menajeri bundan çok memnun kalmadı.

Ama Seyfried daha yavaş ve daha fazla doğayla baş başa kalacağı bir ortak istiyordu Bu yüzden menajerine "Hayır Mark... Burası benim öleceğim yer" diye yanıt verdi. Sonuç olarak çiftlikte yaşama hayalini gerçekleştirmekten asla vazgeçmedi.

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Amanda Seyfried için böyle bir yerde yaşamak yani gösteri dünyasının bütün o gürültüsünden ve ışıltısından uzakta kalmak bir oyuncu için de bulunmaz bir nimet. Seyfried'e göre doğanın kollarında olmak ruhen ve bedenen yenilenmesini de sağlıyor aynı zamanda.

Seyfried boş kaldığı dönemde çiftliğinde sadece doğanın keyfini çıkarmıyor. Bunun yanı sıra halı dokuyup yorgan dikiyor bazen de nakış işliyor.

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Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti


SEYFRIED BOŞ ZAMANLARINDA EL İŞİ DE YAPIYOR:Bunlara ek olarak Amanda Seyfried, çiftlikteki hayvanların beslenmesiyle de kendisi ilgileniyor. Hatta söylediğine göre doğuma gidene kadar da bunu sürdürdü.

Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti


ÖZEL HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR
Kendisi böyle meraklı gözlerden uzakta kalmayı seviyor olsa da Amanda Seyfried 12 yaşından bu yana gösteri dünyasının içinde.

Modellik yaparak kariyerine başlayan Seyfried, 15 yaşında da oyunculuğa adım attı Ardından da Mean Girls, Veronica Mars, Big Love; Mamma Mia, Mank gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Amanda Seyfried özel hayatını öyle çok göz önünde yaşamayı tercih etmeyen bir ünlü. Öyle ki iki çocuğunu da sessiz sedasız hatta neredeyse kimsenin haberi bile olmadan dünyaya getirdi.

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Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti

Amanda Seyfried'ın çocukları doğayla baş başa büyüyor.

Güzel oyuncu koyunlarını, kuzularını evde bıraktı... Çiftliğinden çıkıp defile izlemeye gitti

Ünlü yıldız ikinci hamileliğini neredeyse son ana kadar sakladıktan sonra sosyal medyadan duyurdu. 

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#Amanda Seyfried#Çiftlikte Yaşayan Ünlüler#Hollywood

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