‘Aman paranı kocandan sakla’ diyorlardı… Yıllarca sabretti, artık dayanamadı: Alyansı parmağından çıkardı

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Çocuk yaşta ünlenen, ilerleyen yıllarda da pop dünyasının prensi olarak anılmaya başlayan ünlü şarkıcı Justin Bieber son zamanlarda iyice “raydan çıkmış” bir görüntü veriyor.

BÜYÜK AŞKIN YERİNDE BİR SÜREDİR YELLER ESİYOR

Geçmişte vazgeçtiği kötü alışkanlıklarına geri dönen, yeniden uyuşturucu kullanmaya başlayan ve sürekli olarak perişan halde görüntülenen Justin Bieber hayranlarını endişelendiriyor.

Bir zamanlar sürekli olarak böyle mutlu aşk pozları veren Justin ve Hailey Bieber çiftinin evliliği sallantıda

Ünlü yıldızın büyük aşkı, oğlu Jack Blues’un annesi, ünlü model ve iş kadını Hailey Bieber da bu yaşananları üzgün halde izlemekle yetiniyor…

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Kocasını içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için çok uğraştığı ama ona bir türlü ulaşamadığı söylenen Hailey Bieber geçtiğimiz gün parmağında alyansı olmadan görüntülendi.

Ünlü çiftin evlilik krizindeki son gelişme Hailey Bieber'ın parmağından alyansını çıkarması oldu

YÜZÜK PARMAKTAN ÇIKTI

Kendisi de giderek zayıflayan ve üzgün bir görüntü veren Hailey Bieber son zamanlarda ya hep tek başına ya da yakın kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor.

Ünlü çiftin uzun aylardır evliliklerinin yolunda olmadığı artık bir dedikodu olmaktan çıkmış durumda. Justin ve Hailey sosyal medya gönderilerinde bile birbirlerine laf söylüyor, üstü kapalı bir şekilde yaşadıkları mutsuzluğu belli ediyorlar.

Çift geçen sene mayıs ayında evlilik yeminlerini yenilemiş, Hailey Bieber'ın hamile olduğunu da böyle duyurmuşlardı... Jusitn Bieber bu özel törende karısına 650 bin dolar değerinde yeni bir evlilik yüzüğü hediye etmişti

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28 yaşındaki süper model, geçtiğimiz günlerde çekilen fotoğraflarında parmağında alyansı yoktu ve bunu da saklamak istermiş gibi görünmüyordu. Hatta tam tersine elini sürekli görünecek şekilde tuttu ve parmağında bir yüzük olmadığı belli olsun istermiş gibi davrandı.

ŞİRKETİNİ BİR MİLYAR DOLARA SATMIŞTI

Ünlü model geçen ayın sonunda kendi markası olan Rhode kozmetiği 1 milyar dolara bir başka büyük markaya satarak iş dünyasında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Ve kişisel servetini de katlamış oldu.

Hailey Bieber yeni yüzüğü gelince eski nişan yüzüğünü küçük parmağına takmaya başlamıştı

Birkaç yıl önce kurduğu bu kozmetik markasını kısa süre içinde çok büyüten ve büyük bir kârla satan Hailey Bieber bir yana Justin Bieber’ın sarkıcılık kariyerinden elde ettiği servet ise eriyip gidiyor.

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Yıllardır albüm çıkarmayan, hiç çalışmadan sürekli para harcayan Justin Bieber’ın kısa süre sonra mali bir krizin ortasına düşebileceği de söyleniyor.

Ünlü şarkıcı sokaklarda tuhaf hallerde gezmeye devam ediyor

"AMAN PARANI O ADAMDAN KURTAR!'

Hatta gelen son dedikodulara göre Hailey Bieber’a yakın dostları bu satıştan sonra devleşen servetini müsrif ve ne yapacağı belli olmayan, bir sonraki hamlesi kestirilemeyen, bağımlılıklarının pençesine düşmüş kocasından bir an önce saklamasını daha da önemlisi “kaçırmasını” söylüyor…