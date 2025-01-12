‘Aman bize nazar değmesin’ diyordu… Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: 30 yılda aşk mı kalır!

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Ancak 2025’te evliliğinde 30. yılı devirecek olan Lisa Kudrow bu konuda yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı hatta evliliğinin durumu konusunda kaygılandırdı.

30 YILLIK EVLİLİĞE NAZAR MI DEĞDİ?

Lisa Kudrow yaptığı açıklamayla 30. evlilik yıldönümü öncesinde evliliğinin krizde olduğu söylentilerine yol açtı.

Hollywood'un en uzun soluklu evliliklerinden birine sahip olan Lisa Kudrow'un yaptığı yorumlar hayranlarını şaşırttı

1995'te evlenen çiftin 26 yaşında Julian adında bir oğulları var ve bu yılın sonlarında evliliklerinin dönüm noktasını kutlamayı planlıyorlar.

61 yaşındaki Kudrow, 67 yaşındaki kocasıyla evliliği hakkında konuşurken “2025 yılındayız, 30 yıl olacak” dedikten sonra “Bu artık bir romantizm değil, 30 yıl sonra artık aşktan ya da romantizmden bahsetmek mümkün değil” diyerek hayranlarını şaşırttı.

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“KOCAMI TERK ETMEYE NİYETİM YOK”

Ancak hayranları acaba evlilikleri sona mı geldi diye endişelenirken Kudrow aslında durumun böyle olmadığının da altını çizdi.

Lisa Kudrow "30 yıllık evlilikte aşk mı kalır" yorumuyla korkuttu ancak sonrasında söyledikleriyle evliliğinden vazgçemeyeceğinin de altını çizdi

Lisa Kudrow, artık evliliklerinde aşkın pek yerinin kalmadığını söylerken yine de bunun bir insanın sahip olabileceği “en samimi ilişki” olduğunu da belirtti.

“Kocamı terk etmek gibi bir niyetim yok. Hiçbir yere gitmiyorum” diyen Kudrow sadece hissettiklerini söylediğinin altını çizdi.

Kırmızı halıda verdikleri nadir fotoğraflar dışında evliliklerini gözlerden uzakta yaşayan çift özel hayatları konusunda da genellikle ketum olmalarıyla tanınıyor.





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ONU TANIDIĞINDA ARKADAŞIYLA SEVGİLİYDİ

Lisa Kudrow’un 67 yaşındaki eşi Michael Stern, Fransa’da doğup büyümüş olsa da 1980'lerde kariyeri için ABD’ye yerleşen tanınmış bir reklamcı.

Lisa Kudrow daha önce verdiği bir röportajda, daha sonra kocası olacak Michael Stern’le ilk tanıştığında, aslında onun oda arkadaşıyla çıktığını itiraf etmişti.

Kudrow evliliği için "Birbirimizi sonsuza kadar seveceğimize söz vermedik çünkü bunun mümkün olmadığını biliyorduk" diyo

Kudrow, müstakbel kocasıyla tanışmalarını “Fransız bir kızla yaşıyordum ve o da buraya yeni taşınmıştı ve ilk tanıştığımızda Michael’la çıkıyorlardı. Ama ben acayip derecede kibarım, bu yüzden onu gördüm ve 'O mükemmel bir adam ve her şey mahvoldu çünkü arkadaşımla birlikte’ dedim” sözleriyle anlatıyor.

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“YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORDUM AMA O DOĞRU ADAMDI”

“Onunla flört etmenin hoş olmadığını düşündüm. Ama onu gördüğüm anda 'İşte bu, işte aradığım adam orada' dedim” diyen Lisa Kurdow, Michael Stern oda arkadaşından ayrıldıktan sonra onunla sevgili oldu ve çift 1995’te nikah masasına oturdu.



EVLİLİĞİN NE DEMEK OLDUĞUNA BAŞTAN KARAR VERMİŞLER

2014 yılında mutlu evliliğinin sırrı sorulduğunda Lisa Kudrow “Michael ve ben evlenmeye karar verdiğimizde birbirimizi sonsuza kadar seveceğimize söz vermedik, çünkü bunu yapamazsınız” demişti.

Kudrow ve Stern evlilik yemini ederken ortaya çıkan her türlü sorun üzerinde çalışacaklarına, evliliklerini yürütmek için kararlı olmaya söz vermişti. Çiftin oğlu Julian da annesinin izinden gidip oyuncu oldu

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“AMAN NAZAR DEĞMESİN!”

Friends yıldızı evliliği için “Geçmişiniz olduktan sonra böyle bir bağ oluşuyor ve aşk başka bir şekil alıyor. Ama buna nazar değdirmek istemiyorum, benim batıl inançlarım var!” demişti.