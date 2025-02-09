Aman 'ayrılık var' demesinler! Prensine aşk gösterisi yaptı

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Uzun zamandır evlilikleri üzerinde karar bulutlar dolaştığı söylenen Prens Harry ve Meghan Markle Kanada’da Invictus Oyunları töreninde verdikleri pozlarla konuşuluyor.

Prens Harry’nin İngiltere’den ayrılmadan önce hamiliğini yaptığı ve ABD’ye yerleştikten sonra da başkanlığını bırakmadığı, gaziler yararına kurulmuş bir hayır kurumu olan ve her yıl büyük törenler düzenleyen Invictus Oyunları bu yıl Kanada’nın misafiriydi.

Tüm kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra elinde kalan yegane büyük etkinlik olan bu törene büyük önem veren Prens Harry büyük bir kalabalığın önünde konuşma yaptıktan sonra karısı Meghan Markle’la birlikte tribünlerde yerini aldı.

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HARRY VE MEGHAN'IN AŞK POZLARI...

Karı koca bütün geceyi yan yana geçirirken Meghan Markle’ın “aşk dolu” pozları çok konuşuldu.

Birlikte el attıkları projelerde başarısız olan ünlü çift ABD’de bir türlü istediklerini bulamazken evliliklerinin de bu durumdan yarar aldığı uzun süredir gündemden düşmüyor.

Harry’nin karısının peşine takılıp ABD’ye gitmekten pişman olduğu ve İngiltere’deki ailesini mumla aradığı, Meghan Markle’ın ise Hollywood’a büyük bir geri dönüş planlarken bunu başaramadığı için giderek daha hırslı ve gergin bir insana dönüştüğü de iddialar arasında.





SÖYLENTİLER NE ZAMAN ARTSA HEMEN SARMAŞ DOLAŞ OLUYORLAR

İşte bu söylentiler ne zaman ayyuka çıksa çift bir yolunu bulup aşk pozları veriyor ve birlikteliklerinde bir sorun olmadığını kanıtlayabilmek için ellerinden geleni yapıyor.

Meghan Markle’ın törenlerde kocasının omzuna yaslanıp gözlerinin içine bakıp ve onun sürekli fotoğraflarını çekip yaptığı şov da yine bu şekilde yorumlandı.

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ÜNLÜ ÇİFTİN EVLİLİĞİNE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’TAN İLGİNÇ YORUM

Üstelik işin kötüsü bu şov ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ünlü çift ile ilgili yaptığı açıklama peş peşe gelince işler iyice karıştı…

New York Post gazetesine özel bir röportaj veren ve ikinci başkanlık dönemiyle ilgili açıklamalar yapan Donald Trump Prens Harry’yle ilgili de ilginç bir yorum yaptı.

Kraliçe Elizabeth’e büyük bir sevgi ve saygı beslediğini her fırsatta dile getiren Trump torunu Harry içinse aynı hisleri beslemiyor. Hatta Harry’yi sevmeme sebebi onun kraliyetle ilgili açıklamalarıyla Elizabeth’in kalbini kırmış olması.

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TRUMP HARRY’YE KRALİÇE ELIZABETH KONUSUNDA KIRGIN

Meghan Markle’la birlikte ABD’ye yerleşen Harry’nin bu ülkenin vatandaşı olmakla ilgili hâlâ sorunlar yaşadığı biliniyor. Bir Amerikalı ile evli olduğu için Harry’nin oturma izni konusunda bir sorunu yok gibi görünse de henüz vize ve vatandaşlık sorunu çözülmüş değil.

Prensin sevmediğini her fırsatta dile getiren Trump’ın onu sınır dışı edebileceği iddiaları geçen sene seçim yarışı sırasında sık sık gündeme gelmişti.

BAŞKANDAN AL HABERİ!

Donald Trump verdiği bu son röportajda konuya açıklık getirirken ünlü çiftin evliliği konusunda yorum yapmadan da duramadı.

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Prens Harry’yi sınır dışı etmeyeceğini ve vizesi konusunda bundan böyle sorun çıkarmayacağını söyleyen ABD başkanı “Harry’nin evliliği ve karısıyla başı yeterinde belada. Bir de ben ona sorun çıkarmayayım bari” sözleriyle gündemde…