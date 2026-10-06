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Alyansları aylardır parmaklarında ama ortada düğün lafı hala yok… Bu ikisi kesin evlendi!

Güncelleme Tarihi:

#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Ünlü Çiftler
Alyansları aylardır parmaklarında ama ortada düğün lafı hala yok… Bu ikisi kesin evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 13:16

İlişkilerinde üçüncü yılı doldurmak üzere olan ünlü çift hakkındaki evlilik iddiaları bir süredir alevlenmiş durumda. Bu dedikoduların sebebi de aslında gayet mantıklı görünüyor…

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İlişkilerinin evlilik yoluna girdiği uzun süredir zaten belli olan Bradley Cooper ve Gigi Hadid gerçekten evlenmiş olabilir mi?

Ünlü çifti son birkaç aydır her yerde parmaklarında alyanslarıyla görenlere göre bu ihtimal neredeyse kesin gibi.

Alyansları aylardır parmaklarında ama ortada düğün lafı hala yok… Bu ikisi kesin evlendi

Gigi Hadid ve Bradley Cooper, geçtiğimiz gün Paris'te baş başa bir akşam geçirirken görüntülendi; ikisi de Boucheron imzalı, bir örnek alyanslarını takıyordu.

31 yaşındaki Hadid ve 51 yaşındaki Cooper henüz gerçekten evli olup olmadıklarını doğrulamamış veya yalanlamamış olsalar da ağustos ayından beri sürekli parmaklarındaki bu yüzüklerle görüntülenmeye devam ediyorlar.

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Alyansları aylardır parmaklarında ama ortada düğün lafı hala yok… Bu ikisi kesin evlendi

Gigi Hadid, Fransız mücevher markasının "hem bir aşk hem de bir stil beyanı” olarak tanıtılan elmas detaylı "Quatre Radiant Edition" alyansını kullanıyor. Yüzüğün değeri 6.450 dolar.

Bradley Cooper ise 2.120 dolarlık "Godron" alyansını kullanıyor. Bu yüzük de katalogda “iki insanı birbirine bağlayan aşkın gücünü simgeliyor” diye tanıtılmış.

Alyansları aylardır parmaklarında ama ortada düğün lafı hala yok… Bu ikisi kesin evlendi

Ünlü mücevher markası bu yüzükleri için "ışıltılı bir alyans, karı-koca arasındaki birliğin sonsuz bir sembolü" diyor.

Pazar günkü gezintide Hadid, kot pantolon, beyaz bir üst ve Isabel Marant Étoile ceketten oluşan günlük bir kıyafet tercih etmiş; omzuna ise kahverengi deri Miu Miu çantasını takmıştı. Cooper ise koyu yeşil renkli Universal Surplus ceket ve pantolon giymişti.

Alyansları aylardır parmaklarında ama ortada düğün lafı hala yok… Bu ikisi kesin evlendi

Sevgilisinden 20 yaş büyük olan Bradley Cooper, Gigi Hadid hayatına girdiğinden beri değişen tarzıyla dikkat çekiyor ve hem giyim hem de görüntü olarak gençleşmiş halde.

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Ünlü çift 2023'ün sonlarından beri birlikteler. İkilinin ortak bir arkadaşlarının çocuğunun doğum günü partisinde tanıştığı söyleniyor. Gigi Hadid’in de Bradley Cooper’ın da yaşları birbirine yakın kızları olmasının onları birbirine iyice bağladığı ve bunun evlilik kararı almalarını kolaylaştırdığı da iddia ediliyor.

Alyansları aylardır parmaklarında ama ortada düğün lafı hala yok… Bu ikisi kesin evlendi

İkiliyi yakından tanıyan kaynaklar Bradley Cooper'ın "Gigi Hadid ile evliliği ve çocuk sahibi olmayı düşündüğünü" ve nişanlanmaya hazır olduğunu söylemişti.

Alyansları aylardır parmaklarında ama ortada düğün lafı hala yok… Bu ikisi kesin evlendi

Büyük ünlerine rağmen mecburiyetten katılmak zorunda oldukları davetler dışında evlerinde sakin bir hayat yaşayan çiftin yakın arkadaşlarına sık sık yemek davetleri verdikleri biliniyor.

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#Gigi Hadid#Bradley Cooper#Ünlü Çiftler

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