Alya: Hayalim milyonların kalbine dokunmak

Müzik aşkınız nasıl başladı? Elinde saç fırçası şarkı söyleyen çocuklardan mıydınız?

Ben gerçekten de elinde saç fırçasıyla şarkı söyleyen kızlardandım (gülüyor)… İlkokuldayken müzik ve resim dışında hiçbir dersime konsantre olamıyordum. Ve ailem majör bir kararla beni konservatuara vermeye karar verdi.

Yeteneğinizi ilk kim keşfetti?

Aslında ailem süreci çok iyi yönetti diyebilirim. İlgim okan şeylere yöneltti beni ki bu da müzikti.

Bir yarışma programına katıldınız ve hayatınız değişti… Nasıl katılmaya karar verdiniz?

Bir gün evde otururken arkadaşlarımın gazıyla form doldurdum desem inanır mısın?





OYUNCULUK DA YAPIYORUM

Konservatuarlısınız ama yetinmeyip başka eğitimler de aldınız… Neler yapma konusunda kafanız mı karışık, yoksa kendinize müzik dışında bir kariyer yolculuğu çizdiniz mi?

Kafam karışık değil. Müzik kariyerime, Los Angeles’tan döndükten sonra başladım arkadaşlarımın ısrarıyla açıkçası. Ondan öncesinde Amerika’ya taşınmadan evvel dizide, reklamlarda oynadım. Sanatın her çeşidine açığım, hoşuma giden, kariyerimi destekleyeceğini düşündüğüm, içime sinen bir proje olursa içinde olmak tabi ki isterim. Belki müzikle bile birleşir.

Eğlence hayatında canlı müzik denince şimdi herkes sizden bahsediyor… Nedir başarınızın sırrı?

Ne mutlu bana (gülüyor)… Sanırım beni izlemeye gelen herkesi birkaç saatliğine gerçek hayattan koparıp, beraber eğlenmemiz büyük etken.

BEYONCE GİBİ OLMAK İSTERİM

Siz kimleri dinliyorsunuz, kimlerden ilham alıyorsunuz?

Ben küçüklüğümden beri Beyonce gibi entertainer olmak istedim. Şarkı söylerken yorulmadan dans edebilmek , kulağa hitap ederken göze de hitap etmek istedim. Müzikal olarak Sezen Aksu tabii ki başı çekiyor gönlümde.

Cem Yılmaz ile reklam filminde rol aldınız… Türkiye’nin en komik adamıyla aynı sette olmak nasıldı?

İnan çok eğlenceliydi, set aralarında espriler şakalar havada uçuştu (gülüyor). Setin havasını yukarıda tuttu gerçekten de. Çok keyifliydi, keşke yine aynı set ortamında olsak.







MURAT DALKILIÇ’LA 2 ŞARKI YAPTIK

Gelecek projeleriniz arasında neler var?

Murat Dalkılıç’ın yapımcılığını üstlendiği bir projemiz var. Birlikte çalışıyoruz. 2 single ve klibimiz hazır. Bunun yanı sıra heyecanla üzerinde çalıştığımız bir Youtube projemiz var.

İlerisi için hayalleriniz neler?

Milyonlarca insanın kalbine ve hayatına dokunabilmek hayalim benim.

Kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?

Herkesin şarkılarımda kendini bulduğu, kalbinde yer kazandığım bir yerde görmek istiyorum. Çok klişe belki, ama ben olmasam da artık senelerce şarkılarımla yaşamak istiyorum.