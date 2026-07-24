Altınları boynuna takmadı, elbisesine işletti... Gelin ata bindi, 'biz aileden zenginiz' dedi...

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Bazıları gösterişli düğünler isterken bazıları da sade bir nikahla imzayı atıp hayatına devam eder. Ya da azınlıkta olan bazıları da örneğine çok rastlanmayan törenlerle evlenir.

İşte İngiltere'nin gelecekteki kralı Galler Prensi William ile karısı Galler Prensesi Kate Middleton 'ın 'çöpçatanı' diyebileceğimiz Bryony Daniels da böyle sıra dışı bir düğünle evlendi.

Kendisi de varlıklı bir aileden gelen Daniels, ailesine ait Strathvaich Malikanesi'nde Sutherhald Dükü'nün yeğeni Adair Williams ile hayatını birleştirdi.

Bryony'nin geçmişini, Kate ve William ile yakınlığını hatırlamak gerekirse...

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Bryony Daniels da tıpkı Galler çifti gibi St. Andrews Üniversitesi'nde okudu. O dönemde sık sık William ile birlikte görüntüleniyordu. Sanki aralarında romantik bir ilişki varmış gibi.

Ama asıl amaç William'ın Kate ile ilişkisini gizli tutmaktı. Bir başka deyişle Bryony, William'ın "yedek kız arkadaşı" rolünü seve seve gönüllü bir şekilde oynamıştı.

Şimdi aradan yıllar geçti ve 44 yaşındaki Bryony Daniels da hayatının aşkını bulup evlendi. Hem de bir kır düğünüyle.

Ailesine ait malikanenin arazisinde yapılan törende Bryony, ünlü modacı Emilia Wickstead'in imzasını taşıyan bir gelinlik giydi.

Büyük günü için seçtiği kıyafetin beyaz kısmı ise sadece duvağıydı. Elbisesi ise altın işlemeliydi.

Duvağını da saçlarına altın bir taçla yerleştirdi.

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Mutlu gelin, Adair Williams ile hayatını birleştirdiği törende çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

Elinde de beyaz, pembe ve kırmızı çiçeklerden oluşan bir buket taşıyordu Daniels.

Suffolklu bir toprak sahibinin kızı olan Bryony Daniels, St Andrews'ta okurken William ile Kate'in ilişkisini maskeleme görevi üstlenmişti.

William ile sevgili rolü yapan Bryony, Prens tarafından bir Noel öncesi Sandringham'daki aile buluşmasına bile davet edilmişti.

Bryony, Kate ile William'ın 2011'deki düğünün de konukları arasındaydı. Prens William'ın "sahte" sevgilisi Bryony Daniels, bir etkinlik firmasında çalışıyor.