Altın Küre’de hem ödül aldı hem de sunuculuk yaparken herkesi kırdı geçirdi: Aşk hayatım bu rolle bitmiş olabilir

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HOLLYWOOD'UN EN YETENEKLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Jennifer Coolidge hiç evlenmedi, çocuğu olmadı, Hollywood’a adım attığından beri mütevazi bir hayat yaşadı ve aslında sahip olduğu büyük yetenek çoğu zaman görmezden gelindi ve kimi zamanda kendini bir köşeye atılmış gibi hissetti. Yeni nesil onu 2021 ve 22’de ilk iki sezonu yayınlanan HBO yapımı The White Lotus adlı dizide tanıdı ama aslında 1993’ten beri bu piyasada var olmayı sürdürüyor.

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HİÇBİR ZAMAN GÜZELLİK KALIPLARINA SIĞMADI

61 yaşındaki oyuncu hiçbir zaman Hollywood’un kadınlara dayattığı o güzellik kalıplarına sığmayı kabul etmedi. Her zaman balık etli oldu, estetik operasyonlar için bıçak altına yatmadı ve nasılsa öyle görünmeyi düsturu haline getirdi. Sayısız film ve dizide karşımıza çıktı; ona hep komik roller yazılacaktı. Zaten kendisi de son derece komik bir insan ve bundan pek de gocunmadı. Yetenekli oyuncu çoğumuzun zihninde hâlâ Stifler'ın annesi

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TÖRENDE KONUŞURKEN YÖNETMENİNİ AĞLATTI

Ama dün geceki Altın Küre ödül töreninde sık sık sunuculuk yapmak için sahneye geldiğinde ve kendi kazandığı ödül hakkında konuştuğunda bu konuda biraz sitemkâr olduğunu da açık etti. The White Lotus dizisindeki rolü ona bu yıl hem Primetime Emmy ödülü hem de bir Altın Küre kazandırdı. Ödülünü alırken yıllar boyunca önüne çıkan her küçük role nasıl tutunduğunu ve kendinde oyunculuğa devam edecek gücü bulduğunu anlatırken dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Mike White gözyaşlarına boğuldu. Başarılı oyuncu bu ödül sezonunu boş geçirmedi

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ANLATTIKLARI HERKESİ KAHKAHAYA BOĞDU

O anları canlı yayında izleyenler de duygulanmış; zorlu bir sektörde hayatta kalmaya çalışan bu güçlü kadının dürüstçe anlattığı şeyleri can kulağıyla dinlemişti. Ödül konuşması hep ağlatmadı elbette hatta daha çok kahkaha attırdı. Jennifer Coolidge, rolü yüzünden daha tanınır hale geldiğini ve eskiden davet edilmedi partilere artık çağırıldığını söyledi. Gerçi bunda da buruk bir tat vardı ama Coolidge hem heyecanı hem de sempatikliğiyle bazen dili dolanarak anlattığı bu anektotlarla herkese kahkaha attırmayı başardı.

ONU HERKES AMERİKAN PASTASI SERİSİNDEN HATIRLIYOR

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Jennifer Coolidge, birçok yapımda yer alsa da onu en çok Amerikan Pastası filmlerinde ‘Stifler'in annesi’ karakterini canlandırmasıyla hatırlıyoruz. Bugünlerde yeni dizisiyle ilgili olarak sık sık gündeme gelen ve röportajlar veren yetenekli oyuncu kariyerinin o gülerini de gülerek anlatıyor. Bir grup ergen arkadaşın lise mezuniyetleri dönemindeki maceralarını anlatan filmler büyük hasılat yapmış; oyuncularını da dünya çapında üne kavuşturmuştu.

Jennifer Coolidge, bu filmlerde, etrafındakilere zorbalık yaptığı için pek de sevilmeyen Stifler adlı karakterin seksi annesini oynamıştı. Oğlunun arkadaşlarının aklını alan bu karşı konulmaz karaktere harika bir şekilde hayat veren Coolidge, yakın zamanda verdiği söyleşilerde bu rolü sayesinde o zamanlar aşk hayatının şahlandığını, cinsel hayatının da hiç olmadığı kadar iyi gittiğini itiraf etmişti. ONA ÖDÜLLER GETİREN ROLÜ AŞK HAYATINI KÖTÜ ETKİLEMİŞ

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Şimdi ise, olgunluk döneminin tadını çıkardığı The White Lotus’taki rolünden bahseden Coolidge bu kez aynı şansı yakalayamadığını söyledi ve aşk hayatının rolü yüzünden kötüye gittiğini itiraf etti. Hit HBO dizisinde oynadığından beri flört hayatının düzelip düzelmediği sorulduğunda “Bunu bilmiyorum. Yani, umarım öyle olur” diyen aktris aradığı aşkı yakalayamamış olsa da oyunculuk hayatında istediği noktaya 61 yaşında da olsa gelmiş oldu.