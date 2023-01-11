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Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

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#Altın Küre#Golden Globes#Oscar
Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 00:35

Hollywood, "pandemi arasından" sonra ışıltılı günlerine geri dönmeye çabalıyor, ilk adım da bu gece atılacak. "Çabalıyor" dedik, çünkü bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) tartışmaların gölgesinde gerçekleşecek. Los Angeles'taki efsane Beverly Hilton Oteli'nde yapılacak olan törene bazı adayların bile katılmayacağı çoktan açıklandı. Bunun nedeni de son birkaç yıldır Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen ödülün üzerinde dolaşan kara bulutlar. 

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Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen Altın Küre Ödülleri'nin üzerindeki en karanlık gölge "ayrımcılık" iddiaları. Oscar törenlerinde de sık sık gündeme gelen bu konu Altın Küre için kelimenin tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Ödülleri dağıtan birliğin sadece beyaz üyelerden oluşması bir yana adaylar ve kazananlar konusunda da bu tutumun sürdürülmesi bu kabusun nedeni.

Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

ÖDÜLE ADAY AMA TÖRENE KATILMAYACAK
Zaten son iki yılda Covid 19 pandemisi nedeniyle sönük bir şekilde gerçekleşen, kırmızı halı geçidi bile yapılmayan törene bu yıl bazı ünlüler katılmayacaklarını açıkladı. Bunlardan biri de Whale (Balina) adlı filmde 'oyunculuğunu konuşturan' ve katıldığı festivallerde ayakta alkışlanan Brendan Fraser.

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Tartışmalı ödül: Oscar’ın habercisi 80. Altın Küre’de adaylar açıklandı Eski ödüllerini iade eden Tom Cruise ve daha birçok başarılı oyuncu törende yok
#ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ#ALTIN KÜRE ADAYLARI
Tartışmalı ödül: Oscar’ın habercisi 80. Altın Küre’de adaylar açıklandı! Eski ödüllerini iade eden Tom Cruise ve daha birçok başarılı oyuncu törende yokHürriyet LogoHürriyet.com.tr

2003 yılında Altın Küre Ödülleri'ni veren Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) başkanı Philip Berk tarafından taciz edildiğini ileri süren Fraser törene kesinlikle katılmayacağını açıkladı. İşin ilginç yanı Fraser'ın Whale ile sinema dalında en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmesi.

Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

ÖDÜLÜNÜ İADE ETTİ
Törene katılmayacak olan ünlülerden biri de Tom Cruise. 2021 yılında daha önce kazandığı Altın Küre'yi iade eden Cruise, bu yıl da törende olmayacak. Scarlett Johansson da törende eksikliği hissedilecek ünlülerden.

Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

TÖRENE KATILANLAR
Öte yandan Hollywood'un bazı yıldız oyuncuları katılacaklarını açıkladı. Brad Pitt, Margot Robbie, Selena Gomez, MJ Rodriguez. Jennifer Coolidge, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas ve Quentin Tarantino törene katılacaklarını açıkladı.

Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

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Törene protesto edenler bir yana bazı ünlüler de hazırlıklara çoktan başladı. Hatta bu durumu sosyal medyadan ilan bile ettib Ğelin şimdi de bu ünlülere bir bakalım.

Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

Görünüşe göre top model Cindy Crawford, törene jakuzide hazırlık yaptı. Yağmur altında jakuzinin keyfini çıkaran Crawford, saçlarının ıslanmaması için de bir mutfak poşetini başına geçirdi.

Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

Selena Gomez de kırmızı halıya hazırlık yaparken çektiği bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

Tabii ki model Hailey Bieber de arkadaşı Selena Gomez'den geri kalmadı.

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Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

Bu yıl adaylar arasında yer alan Christina Ricci kıyafet denemelerinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

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#Altın Küre#Golden Globes#Oscar

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