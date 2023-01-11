Üzerinde kara bulutlar dolaşan ödül töreni bu gece.... Kırmızı halıya hazırlık

Haberin Devamı

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen Altın Küre Ödülleri'nin üzerindeki en karanlık gölge "ayrımcılık" iddiaları. Oscar törenlerinde de sık sık gündeme gelen bu konu Altın Küre için kelimenin tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Ödülleri dağıtan birliğin sadece beyaz üyelerden oluşması bir yana adaylar ve kazananlar konusunda da bu tutumun sürdürülmesi bu kabusun nedeni.

ÖDÜLE ADAY AMA TÖRENE KATILMAYACAK

Zaten son iki yılda Covid 19 pandemisi nedeniyle sönük bir şekilde gerçekleşen, kırmızı halı geçidi bile yapılmayan törene bu yıl bazı ünlüler katılmayacaklarını açıkladı. Bunlardan biri de Whale (Balina) adlı filmde 'oyunculuğunu konuşturan' ve katıldığı festivallerde ayakta alkışlanan Brendan Fraser.

Haberin Devamı

2003 yılında Altın Küre Ödülleri'ni veren Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) başkanı Philip Berk tarafından taciz edildiğini ileri süren Fraser törene kesinlikle katılmayacağını açıkladı. İşin ilginç yanı Fraser'ın Whale ile sinema dalında en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmesi.

ÖDÜLÜNÜ İADE ETTİ

Törene katılmayacak olan ünlülerden biri de Tom Cruise. 2021 yılında daha önce kazandığı Altın Küre'yi iade eden Cruise, bu yıl da törende olmayacak. Scarlett Johansson da törende eksikliği hissedilecek ünlülerden.

TÖRENE KATILANLAR

Öte yandan Hollywood'un bazı yıldız oyuncuları katılacaklarını açıkladı. Brad Pitt, Margot Robbie, Selena Gomez, MJ Rodriguez. Jennifer Coolidge, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas ve Quentin Tarantino törene katılacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Törene protesto edenler bir yana bazı ünlüler de hazırlıklara çoktan başladı. Hatta bu durumu sosyal medyadan ilan bile ettib Ğelin şimdi de bu ünlülere bir bakalım.

Görünüşe göre top model Cindy Crawford, törene jakuzide hazırlık yaptı. Yağmur altında jakuzinin keyfini çıkaran Crawford, saçlarının ıslanmaması için de bir mutfak poşetini başına geçirdi.

Selena Gomez de kırmızı halıya hazırlık yaparken çektiği bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tabii ki model Hailey Bieber de arkadaşı Selena Gomez'den geri kalmadı.

Haberin Devamı

Bu yıl adaylar arasında yer alan Christina Ricci kıyafet denemelerinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.