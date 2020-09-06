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Haber Giriş: 06.09.2020 - 07:52 | Son Güncelleme:

Altın Güvercin kanatlandı

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Altın Güvercin kanatlandı
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TÜRKİYE’nin en köklü pop müzik beste yarışmalarından olan 23. Altın Güvercin Beste Yarışması önceki gün başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yarışmanın geçen yıl 6 yıllık aranın ardından yeniden düzenlendiğini söyledi: “Hedefimiz kentimiz Kuşadası’nı yeniden kültür ve sanatın amiral gemisi haline getirmek. Altın Güvercin’i 23. kez kanatlandırmamızın coşkusundayız. Beste yarışmasında da 10 finalist bestelerini finalde high playback olarak seslendirecek ve halk oylaması dijital olacak. Bu yıl Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın onur ödülü Erol Evgin’e” dedi.
Pandemi yüzünden bu sene
Harbiye konseri yok
Altın Güvercin’in ilk gününde daha önce yarışmada 2. olan Ferhat Göçer konser verdi. Göçer, bu yıl Harbiye’de sahne almayacağını açıkladı: “Bu sene Harbiye’de konser yapmama kararı aldım. Çünkü o sorumluluğu üstüme almak istemiyorum. Bir kişinin bile enfekte olma ihtimali konseri yapmamak için bir neden. Bir hekim ve sanatçı olarak kararım bu.” 

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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