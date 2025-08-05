Altı yıllık ilişkisini yeni bitirmişti.... İki çapkın 'kurt' peşine düştü!

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Bir yandan kariyeri diğer yandan özel hayat derken hemen her gün gazete manşetlerinden eksik olmuyor. Tam da bundan kısa bir süre önce altı yıllık nişanlısından ayrıldığı konuşulurken şimdi de bambaşka bir iddiayla meraklı bakışları üzerinde topladı...

Aslında sevgilisinden ayrıldıktan sonra kendini daha mutlu ve özgür hissettiğini saklamasa da gösteri dünyasının artık 50 yaşına merdiven dayamış iki çapkını onun peşine düştü.

DÜĞÜNDE İKİSİ DE ONUN PEŞİNDEN KOŞTU

Sözünü ettiğimiz bu ünlü genç oyuncu Euphoria adlı yapımla yıldızını parlatan Sydney Sweeney.

Altı yıl birlikte olduğu nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayıran Sweeney, geçen ay Lauren Sanchez ile Jeff Bezos'un düğününe konuk oldu...

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Onca ünlünün katıldığı törenin en çok dikkat çeken en çok konşuyan ismi olmayı da başardı. Çünkü düğüne davetli olan bütün çapkınlar onun dikkatini çekmeye başladı. Bunlardan ikisi ise diğerlerinin önüne geçti.

İddialara bakılırsa Katy Perry'den ayrılan 48 yaşındaki Orlando Bloom da, model karısı Gisele Bundchen'den boşandıktan sonra uzun bir ilişkiye başlamayan 47 yaşındaki Tom Brady de Sydney Sweeney'in peşine düştü yılın düğününde.

Söylentilere göre Gisele Bundchen'in eski kocası Tom Brady, Lauren Sanchez ile Jeff Bezos'un düğününde Sydney Sweeney'in peşine düştü.





Aynı şekilde Katy Perry'den ayrılan Orlando Bloom da genç yıldızın dikkatini çekmeye çalıştı.





BİRBİRLERİYLE REKABETE GİRDİLER

İki orta yaşlı çapkın tören boyunca Sweeney'in dikkatini çekmek için çabaladı.

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Hatta biraz daha ileri giden söylentilere bakılırsa Brady ile Bloom, hala bile Sweeney'in kalbini kazanmak için birbirleriyle mücadele ediyor. Bu durum düğünle sınırlı kalmadı. İkisi de Sweeney için ciddi bir rekabet halinde.

Peki Sydney Sweeney ne düşünüyor bu konuda?

İşte işin orası hem Orlando Bloom'u hem de Tom Brady'yi üzecek türden. Çünkü 27 yaşındaki Sweeney her ikisiyle de romantik ilişki yaşama olasılığını çok ciddiye almıyor.

Bir arkadaşına göre Sydney Sweeney şu sıralarda şöhretinin ve onun getirdiği ilginin keyfini çıkarıyor. Tom Brady ya da Orlando Bloom ile flört etmek yerine her ikisi de "sadece arkadaş" olarak görme eğiliminde güzel yıldız.