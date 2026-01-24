Altı yıllık evlilikte ona üç çocuk vermişti: Kocama olan aşkımı eski usul gösteriyorum

Haberin Devamı

Hayatlarını öyle fazla göz önünde yaşamak istemeseler de yine de ilgi çekiyorlar. Çünkü biri ünlü bir oyuncu, diğeri de ünlü bir çiftin kızı.

İşte şimdi bu mutlu ailenin genç annesi, hem kocasına hem de diğer sevdiklerine onlara karşı hissettiği güzel duyguları nasıl ifade ettiğini anlattı. Doğrusu bunun için tercih ettiği yöntem söylediğine göre biraz "eski usul".

KÜÇÜK NOTLAR YAZMAYI SEVİYOR

Bu anlattığımız ünlü çift, kendi kuşağının başarılı oyuncularından biri olan Chris Pratt ile karısı Katherine Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger ile eski karısı Maria Shriver'ın dört çocuğundan en büyüğü olan 35 yaşındaki Katherine, hem kocası Chris'e hem babası Arnie ve annesi Maria'ya sevgisini küçük notlar yazdığı kartlarla ifade ettiğini söyledi.

Gazeteci olan annesinin izinden gidip kendisi de çocuk kitapları yazan Katherine Schwarzenegger anlattığına göre bu yazma tutkusunu günlük hayatına da yansıtıyor.

ANNEM SAYESİNDE

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda da Katherine, bu tür küçük anılar almanın da başkalarına bunları vermenin de kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Chris Pratt ile evliliğinden iki kızı bir oğlu olan Katherine "Annem sayesinde el yazısıyla kaleme alınan kartlar her zaman en çok sevdiğim şeylerden biri olmuştur" diye belirtti.

Katherine Schwarzenegger, ister bir teşekkür kartı, ister bir doğum günü kartı ya da sebepsiz yere yazılmış bir kart olsun her zaman bunun için hazır olduğunu da ekledi.

Katherine henüz küçük olsalar ve okuma yazma bilmeseler bile sadece kocasına değil üç küçük çocuğuna da sevgisini bu kartlarla ifade ediyor.

KOCASI SPORTİF OYUNLAR OYNUYOR

2019 yılında evlendiği kocasının ise bu konudaki tercihi başka... O çocuklarına olan sevgisini onlarla çeşitli oyunlar oynayarak ya da sportif etkinlikler yaparak gösteriyor.

Bu arada Katherine ile Chris'in beş yaşında Lyla ve üç yaşında Eloise adında iki kızı ile 1 yaşında Ford adında bir oğlu olduğunu hatırlatalım.

Chris Pratt'ın ise eski karısı Anna Faris ile evliliğinden Jack adında bir oğlu daha bulunuyor.