Altı yıllık evliliğin üçüncü bebeği...Ünlü çiftin tek oğlu bir yaşına girdi!

Önce sırayla iki kızları dünyaya geldi... Sonra ona şimdilik tek oğulları eklendi.

Yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeleri ve yuvalarındaki aşk kokusuyla en küçük çocuklarını ilk doğum gününü kutladılar.

KÜÇÜĞÜN İLK DOĞUM GÜNÜ

Pırıltılı dünyanın bu genç ve mutlu çifti Katherine Schwarzenegger ile oyuncu kocası Chris Pratt…

Altı yıllık evli olan çift, geçen yıl kasım ayında iki kız evlatlarının ardından oğullarına kavuşmuştu. Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Schwarzengger ile Pratt şimdi de en küçük bebekleri Ford Fitzgerald'ın ilk doğum gününü kutladı.

Arnold Schwarzenegger ile eski karısı Maria Shriver'ın artık biten evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğunun en büyüğü olan 35 yaşındaki Katherine görünüşe göre kendisi de büyük bir aile hayal ediyordu.

2019 yılında evlendiği oyuncu Chris Pratt ile de bu hayaline kavuştu.

Düğünden bir yıl sonra ilk kızları Lyla Maria, ondan iki yıl sonra da küçük kızları Eloise Christine dünyaya geldi.

Schwarzenegger ile Pratt, geçen yıl kasım ayında da oğulları Ford Fitzgerald'ı kucaklarına aldı. Aile, geçtiğimiz hafta sonu da minik Ford'un ilk doğum gününü kutladı.

'SENİ DÜNYALAR KADAR SEVİYORUM'

Katherine Schwarzenegger bu özel gün için bir dizi sosyal medya paylaşımı yaptı. Evladının yüzünü göstermedi ama paylaştığı fotoğraflarla onun ne kadar büyüdüğünü de gözler önüne serdi.

Katherine, paylaşımına "Bir! İlk doğum günün kutlu olsun oğlum... Seni dünyalar kadar seviyorum benim küçük prensim" mesajını yazdı.

Onun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi. Annesi Maria Shriver da "Hepinizi seviyorum" diye yorum yaptı.





Katherine, kocası ve oğlunun birlikte çekilen bir fotoğrafına da paylaşımında yer verdi.





ÜNLÜ OYUNCUNUN İKİNCİ EVLİLİĞİ

Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt, 2019 yılında hayatlarını birleştirdiler. Bu, Katherine'in ilk, Pratt'in ise ikinci evliliği. Chris Pratt daha önce Anna Faris ile evliydi ve bu evlilikten Jack adında bir erkek evladı var.

Schwarzenegger ile Pratt, geçen yıl kasım ayında oğullarının dünyaya gelişini sosyal medyadan duyurmuştu.

Bebeğini adını açıklayan çift Ailelerine yeni katılan bu üye sayesinde hem kendilerinin hem de iki büyük çocuklarının sevincinin büyük olduğunu ve minnettarlık hissettiklerini de eklediler.

İLK POZ ESPRİLİYDİ

Bu yılın ocak ayında yaptıkları bir başka esprili paylaşımda da bebeklerinin arka plandan çekilen ilk pozunu takipçilerinin beğenisine sundular.

Minik bebeğin tulumunda altındaki bezden bazı sızıntılar olduğunu gösteren bu fotoğraf çiftin takipçilerinden büyük beğeni topladı.

O pozda evliliğinden iki kız çocuğu annesi olan Katherine'in ise bu durum karşısında kahkahalarını tutamadığı görüldü.

AŞK ÇOK HIZLI İLERLEDİ

Chris Pratt, eski eşi Faris'ten boşandıktan sonra Katherine Schwarzenegger ile flört etmeye başladı. Bundan bir yıl sonra da evlenme teklif etti.

Fazla vakit geçirmeden de evlendiler.

Sonra ardı ardına iki tane kızları dünyaya geldi. Lyla adlı kızları 2020'de, Eloise adını verdikleri küçük kızları da 2022 yılında doğdu.

Çiftin üçüncü bebeklerini beklediği de bu yılın haziran ayında duyuldu. Zaten kendisi de sosyal medya sayfasından bir kez daha hamile olduğunu ilan etti.

Her ne kadar ünlü bir babanın kızı ve onun gibi ünlü bir oyuncunun karısı da olsa Katherine Schwarzenegger, özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamak istemiyor.

Katıldığı bir sohbet programında bunun nedenini de çocuklarına normal bir hayat verme isteği olarak açıklamıştı.