Altı yılda üç çocuk yapmışlardı: Ünlü çiftin mutlu yuvasından tatsız haberler geldi

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İşte bunun son örneklerinden birini de ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger ile eski karısı Maria Shriver'ın çocuklarından biri olan Katherine Schwarzenegger ile kocası Chris Pratt yaşıyor.

2019 yılında evlenen ve o zamandan bu yana ardı ardına üç çocuk sahibi olan çift, şimdi gözbebeklerinin yaşadığı zorluklar yüzünden büyük bir endişe ve karmaşa içinde.

35 yaşındaki Katherine, yaptığı sosyal medya paylaşımında Chris Pratt ile birlikte yaşadıkları evlerinde birçok şeyin olup bittiğini anlattı.

4 yaşında Lyla, 2 yaşında Eloise adlı iki kızlarının yanı sıra 2 aylık Ford adında bir de erkek çocukları olan Schwarzenegger ile Pratt'in evi deyim yerindeyse hastaneye döndü.

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ÜÇ ÇOCUKLARI DA HASTA... ÜSTELİK BİRİ BİLEĞİNİ KIRDI

Katherine Schwarzenegger'ın belirttiğine göre Eloise, bileğini kırdı. Diğer iki çocuğu Lyla ve Ford ise yakalandıkları bird virüs nedeniyle hasta düştü.

Belirttiğine göre bileğini kıran kızı Eloise da bu virüsten etkilendi.

Katherine buna rağmen en küçük bebekleri ve tek oğulları Ford'un doğumundan sonra üç aylık bir süreyi sakin bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

Bunun da kendi adlarına bir kazanım olduğunu söylemeden geçmedi genç anne.

ZAMAN ZAMAN GÜNLÜK HAYATLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYOR

Arnold Schwarzenegger'ı büyükbaba yapan ilk çocuğu olan Katherine sık sık sosyal medya sayfasından günlük hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

Orada da sahip oldukları bütün servete rağmen diğer milyonlarca anne gibi evinin içinde her zaman bakımlı olmadığını da gözler önüne seriyor.

Katherine ve Chris, Arnold Shwarzenegger ile Maria Shriver'a ardı ardına üç torun verdi. Hem de her biri ikişer yıl arayla.

Katherine aynı zamanda Chris Pratt'ın aradığı huzuru bulmasını da sağladı. Pratt, ilk evliliğini meslektaşı Anna Faris ile yapmıştı. Hatta ondan bir erkek evlat sahibi oldu. Ama evlilik yürümedi ve boşandılar.

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AŞK BAŞLADI... FAZLA ZAMAN GEÇİRMEDEN EVLENDİLER

Chris Pratt, eski eşi Faris'ten boşandıktan sonra Katherine Schwarzenegger ile flört etmeye başladı. Bundan bir yıl sonra da evlenme teklif etti. Fazla vakit geçirmeden de evlendiler.

Sonra ardı ardına iki tane kızları dünyaya geldi. Lyla adlı kızları 2020'de, Eloise adını verdikleri küçük kızları da 2022 yılında doğdu.

Çiftin üçüncü bebeklerini beklediği de geçen yılın haziran ayında duyuldu. Zaten kendisi de sosyal medya sayfasından bir kez daha hamile olduğunu ilan etti.

ÜNLÜ BİR OYUNCU OLAN DAMAT BİR YANDAN DA HAYVANCILIK YAPIYOR

Kendileri tam tersi için çaba harcasa da Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt'ın özel hayatı da çok ilgi çekiyor. Bunun nedeni de seçtikleri yaşam biçimi. Çünkü Pratt'in ek işi çiftçilik.

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Chris Pratt, oyunculuğun yanı sıra hayvancılığa da gönül verdi. Hatta karısı ve çocuklarıyla hayatını da buna göre kurdu. Still Water (Durgun Su) adlı bu çiftliklerinde hayvan beslemenin yanı sıra meyve ve sebze de yetiştiriyorlar.

Kayınpederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın elbette Los Angeles bölgesinde gösterişli bir evleri var.

Hatta çift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geçen yılın son döneminde satışa çıkardı. Sonra da arsa alıp zevkine göre bir ev inşa ettirmeye başladı.

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Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım... Arnold Schwarzengger, evinde hizmetli olarak çalışan Mildred Baena ile karısı Maria Shriver'ı aldattı. Hatta ondan bir erkek çocuk sahibi de oldu. Yıllarca bu gerçeği saklayan Schwarzenegger, sonunda itirafını yaptı ve Shriver ile evliliği bitti. Schwarzenegger'ın bu yasak ilişkiden dünyaya gelen oğlu Joseph Baena 27 yaşında. Bir başka deyişle küçük oğluyla aynı yaşta.