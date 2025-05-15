Altı yıl önce evlenip ardı ardına çocuk yapmışlardı... Zaman nasıl da hızla akıp gitti... Oğlumuz altı aylık oldu bile!

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Başka bir ülkeden, daha doğrusu Avusturya'dan gelip kendini Hollywood gibi zorlu bir alemde kabul ettiren, kariyerini sıfırdan yaratıp bir daha zirveden inmeyen Arnold Schwarzenegger'ın dört çocuğunun en büyüğü Katherine.

Chris Pratt ise daha önce Anna Faris ile evlenip bir erkek çocuk sahibi olmasına rağmen aradığı aşkı, huzuru ve mutluluğu Katherine'de yani ikinci karısında buldu.

Birbirlerine gönül veren gençler, 2019 yılında hayatlarını birleştirdiler. Sonra da ardı ardına çocuk sahibi olmaya başladılar.

2019 yılında evlenen Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt'ın üçüncü bebeği bundan altı ay önce dünyaya geldi.



Daha açık söylersek altı yıllık evliliklerinde üçüncü bebeklerine de bundan altı ay önce kavuştu Katherine ile Chris.

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Mutlu çift, çocuklarını da büyük kentin uzağında, geniş bir arazide bulunan çiftliklerinde yetiştiriyor. Kısaca özetlemek gerekirse keyifleri yerinde.

Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt, evlendikten sonra Lyla ve Eloise adlı iki kız çocuk sahibi oldu. Geçen yıl da şimdilik tek erkek evlatları olan Ford Fitzgerald dünyaya geldi.

Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt'ın aşkının son meyvesi olan Ford da kelimenin tam anlamıyla göz açıp kapayıncaya kadar büyüdü.

Lyla ve Eloise adında iki kız annesi olan Katherine, şimdilik tek oğlu olan Ford'un altı aylık olması nedeniyle bir sosyal medya paylaşımı yaptı.



Schwarzenegger bu önemli olayın şerefine bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Oğlu kucağında çekilen bir dizi fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi Schwarzenegger. Yanına da "Ford'un altı ayı" diye not yazdı.

Onun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Arrold Schwarzenegger'ın büyük bir skandal sonucu boşandığı eski karısı Maria Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri olan 35 yaşındaki Katherine Schwarzenegger ile 45 yaşındaki Chris Pratt, ailelerine minik Ford Fitzgerald'ın katılımını da sosyal medyadan duyurmuştu.

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Pratt ile Schwarzenegger, Ford'un dünyaya gelişini de sosyal medyadan duyurdu.





Schwarzenegger'ın paylaşımlarında geçen yıl kasım ayında aralarına katılan bebeğin büyüdüğü de gözlerden kaçmadı.

Schwarzenegger ile Pratt, bu mutlu haberi verirken oğullarının tam adının Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt olduğunu takipçilerine ilan etti.

Ailelerine yeni katılan bu üye sayesinde hem kendilerinin hem de iki büyük çocuklarının sevincinin büyük olduğunu ve minnettarlık hissettiklerini de eklediler.

Bu arada küçük bir not...

Her ne kadar bu erkek bebek çiftin üçüncü çocuğu olsa da Chris Pratt'in dördüncü babalık sevinci. Pratt, eski eşi Anna Faris'ten de Jack adında bir erkek evlat sahibi.

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İlk evliliği bittikten sonra Pratt bu kez de Katherine'e aşık oldu. İki genç çok vakit kaybetmeden evlenip yuva kurdu.



Chris Pratt, eski eşi Faris'ten boşandıktan sonra Katherine Schwarzenegger ile flört etmeye başladı. Bundan bir yıl sonra da evlenme teklif etti. Fazla vakit geçirmeden de evlendiler.

Sonra ardı ardına iki tane kızları dünyaya geldi. Lyla adlı kızları 2020'de, Eloise adını verdikleri küçük kızları da 2022 yılında doğdu.

Çiftin üçüncü bebeklerini beklediği de bu yılın haziran ayında duyuldu. Zaten kendisi de sosyal medya sayfasından bir kez daha hamile olduğunu ilan etti.

Her ne kadar ünlü bir babanın kızı ve onun gibi ünlü bir oyuncunun karısı da olsa Katherine Schwarzenegger, özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamak istemiyor.

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Katıldığı bir sohbet programında bunun nedenini de çocuklarına normal bir hayat verme isteği olarak açıklamıştı.

Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger bir çiftlikte yaşıyor. Hatta Pratt epey uzun zamandır hayvan yetiştiriciliği de yapıyor.

Kendileri tam tersi için çaba harcasa da Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt'ın özel hayatı da çok ilgi çekiyor. Bunun nedeni de seçtikleri yaşam biçimi. Çünkü Pratt'in ek işi çiftçilik.

Chris Pratt, oyunculuğun yanı sıra hayvancılığa da gönül verdi. Hatta karısı ve çocuklarıyla hayatını da buna göre kurdu. Still Water (Durgun Su) adlı bu çiftliklerinde hayvan beslemenin yanı sıra meyve ve sebze de yetiştiriyorlar.

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Kayınpederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın elbette Los Angeles bölgesinde gösterişli bir evleri var.

Hatta çift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geçen yılın son döneminde satışa çıkardı. Sonra da arsa alıp zevkine göre bir ev inşa ettirmeye başladı.

Mutlu çiftin 5 yaşında Lyla Maria ve 3 yaşında Eloise Christina adında iki tane kızı bulunuyor.





Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver, 1986 yılında hayatlarını birleştirdi. Bu süreçte ikisi kız ikisi erkek dört tane çocuk sahibi oldular. Evlilikleri 2021 yılında bitti. Bunun nedeni de Schwarzenegger'ın evlerinde çalışan Mildred Baena'dan bir evlilik dışı oğlu olduğunun ortaya çıkmasıydı.