Sadece altı yıl içinde üç koca eskitti... Ünlü yıldızın 10 yaşındaki oğlu ağır konuştu: 'Erkek seçiminde kötüsün anne!'

Birçok yetişkinin "Aman bunu söylemeyeyim, karşımdaki kırılmasın" diye kendine sakladığı görüşlerini büyük bir doğallıkla ve hesapsızca söyleyiverir çocuklar.

Üstelik bazen karşılarındakini üzme pahasına!

ÇOCUKTAN AL ELEŞTİRİYİ

İşte son dönemde üçüncü kocasından boşanmasıyla da gündemde olan tasarımcı ve TV yıldızı Christina Haack'ın başına da böyle bir olay geldi.

Üstelik onu hem düşündüren hem de kalbini kıran sözleri henüz 10 yaşındaki oğlu söyledi.

Konuyu takip edenlerin çok iyi bildiği gibi 42 yaşındaki Haack bir süre önce üçüncü kocası Joshua Hall ile yollarını ayırdı...

Hem de olaylı bir şekilde, bir de üstüne, ona servetinin hatırı sayılır bir bölümünü de vererek.

Bir TV kanalında kamera karşısına geçtiği tasarım ve emlak programıyla tanınan Christina Haack'ın soyadı bugüne kadar dört kez değişti.

Haack onun ailesinden gelen soyadı... Önce yıllar boyunca birlikte kamera karşısına geçtiği ilk kocası Tarek El Moussa'nın soyadını aldı, sonra ikinci kocası Ant Anstead'in, onun ardından da üçüncü kocası Joshua Hall'un…

Onunla yollarını ayırdıktan sonra da tekrar aile soyadına geri döndü.

Bütün bunlar olup biterken yani o bütün bu evlilikleri ve boşanmaları ardı ardına yaşarken bu çalkantıdan, ilk iki evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğu da etkilendi.





10 YAŞINDAKİ OĞLUNDAN AĞIR ELEŞTİRİ GELDİ

Hatta kendisinin itiraf ettiğine göre ilk kocası Tarek El Moussa'dan dünyaya gelen 10 yaşındaki oğlu Brayden tam da Joshua Hall ile boşanması aşamasında ona hiç beklemediği sözler sarf etti.

Christina Haack bu konudaki ilginç açıklamayı, Us Weekly dergisine yaptı.

Haack'ın söylediğine göre 10 yaşındaki oğlu, üçüncü kocası Hall'dan boşanma aşamasında hayatı boyunca unutamayacağı bir eleştiride bulundu.

Yaşı küçücük olmasına rağmen annesi ve üvey babası Joshua Hall arasında yaşananları gören ve kendince değerlendirdi Hudson.





'MÜKEMMEL BİR ANNESİN AMA ERKEK SEÇİMİNDE KÖTÜSÜN'

Annesi Christina Haack'a "Sen harika bir annesin, mükemmel bir insansın. Ama erkek seçimi konusunda kötüsün" dedi.

Anlattığına göre bu olay olduğunda, Haack ile Hall boşanmanın ilk aşamalarındaydı. Küçük Brayden de annesiyle birlikte yatıyordu o sırada. Yatakta yatarken de küçük Brayden konuşmaya başladı ve annesine, yaşından çok da beklenmeyecek bu sözleri sarf etti.

Christina Haack ile 2009- 2018 arasında evli kaldığı Tarık El Moussa'nın 15 yaşında Taylor Reese adında bir kızı ile 10 yaşında Brayden James adında bir oğlu var.

Haack'ın ikinci kocası Ant Anstead ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hudson London ise 6 yaşında.

Christina Haack ile Joshua Hall'un ise ortak çocuğu olmadı.





Haack ilk evliliğini 2009 le 2018 arasında Tarek El Moussa ile yaptı. Ondan sonra 2018 ile 2021 arasında Ant Anstead ile evlenip boşandı. 2021'de üçüncü kocası Joshua Hall ile hayatını birleştirdi.

Bu arada ilk kocası Tarek El Moussa , 2021'de Heather Rae ile evlendi. Ondan da bir oğlu dünyaya geldi.