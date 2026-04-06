Altı yaşında ‘dünyanın en güzel kızı’ seçilmişti… 20 yılda kendine milyon dolarlık bir imparatorluk kurdu

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 12:10

İlk kez 4 yaşında defileye çıkan, daha 6 yaşında dünyaca ünlü Vogue dergisine verdiği pozlarla ünlenen ve medya tarafından ‘dünyanın en güzel kızı’ ilan edilen ünlü model daha yaşı gencecik olmasına rağmen istese emekli olabilecek durumda.

Birçokları gibi o da moda dünyasına çok erken yaşta katılarak çalışmaya başlamıştı ancak onun yolculuğu meslektaşlarından çok daha önce, daha 3 yaşındayken başladı.

Şu anda 25 yaşında olan Fransız model Thylane Blondeau 3 yaşındayken moda tasarımcısı Jean Paul Gaultier'nin bir ajanı tarafından Paris'teki ünlü Champs-Elysees meydanında fark edilip iş teklif edilmesiyle bir anda kendini moda dünyasında buldu.

Eski Fransız futbol yıldızı Patrick Blondeau ve televizyon sunucusu Veronika Loubry'nin kızı olan Blondeau’ya gelen modellik teklifi başta annesi tarafından reddedilse de aile daha sonra Jean Paul Gaultier markasına güvenerek kızlarının çalışmasına izin verdi.

6 yaşında dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’un Vogue Enfants adındaki çocuk moda dergisinin yaptığı yarışmayı kazanan ve “Dünyanın En Güzel Kızı” seçilen Thylane Blondeau böylece dünyanın tanıdığı bir yüz haline geldi.

Daha 25 yaşında olmasına rağmen 20 yıldan fazla bir kariyeri olan genç model hem çok çalışarak hem de akıllı yatırımlar yaparak hatırı sayılır bir servet kazandı ve isterse emekli olabilecek bir durumda.

Thylane Blondeau “dünyanın en güzel kızı” etiketini kullanarak kazancını hızla artırdı ve 4,2 milyon dolarlık bir kişisel serveti oldu.

Thylane Blondeau bir yandan modellik yapmaya devam ederken bir yandan da kazandığı her kuruşla akıllı yatırımlar yaptı ve kendi markalarını oluşturarak saç bakım markası ENALYHT'i kurdu.

Daha önceki dönemlerde de Heaven May ve No Smile adında iki giyim markası da piyasaya sürdü, sonra bu iki şirketi kapattı.

Ünlü model, tanınmış isimler olan anne babasına güvenmeyip kendi yolunu çizmekten çok gurur duyduğunu söylüyor. Thylane Blondeau çok küçük yaşta çalışmaya başlamasının dezavantajlarını erken yaşta kendini güvenceye alarak ve başarılı iş girişimleriyle avantaja çeviriyor.

Ünlü model çocukluktan yetişkinliğe adım attıktan sonra Miu Miu, Dolce & Gabbana, L'Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren ve Hugo Boss gibi dünyanın en büyük moda markalarından bazıları için çalıştı.

Prestijli reklam kampanyalarının yüzü olurken aynı zamanda moda ve güzellik girişimcisi rolünü de sürdürdü; sosyal çevresi ise torpil çocukları ve süper modellerden oluşuyordu.

25’inci yaşını kutlayan ünlü model kısa bir süre önce ünlü Fransız DJ Ben Attal’la nişanlandı ve evlilik yolunda da ilk adımı attı.

2018'de bir zamanlar dünyanın “en güzel kızı” ilan edilmenin zorluğunu anlatan ünlü model çocukluğunda bu etiketin ağırlığını anlamadığını ve büyüdükçe bunun onu tanımlamasına izin vermemeye çalıştığını itiraf etti.

Gözden KaçmasınDaha 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti… Estetik iddialarına ateş püskürdü: Yüzüme kimsenin eli değmediDaha 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti… Estetik iddialarına ateş püskürdü: Yüzüme kimsenin eli değmediHaberi görüntüle

