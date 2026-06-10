AltÄ± Ã§ocuklu Angelina'ya aÄŸÄ±r eleÅŸtiri... Annenin de nezaketten haberi yok zaten... Lise mezuniyetinde kÃ¼fÃ¼r kÄ±yamet!

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Annesi Marcheline Bertrand'Ä± anÄ±msatan "aÅŸÄ±rÄ±" gÃ¼zelliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra asi bir genÃ§ti Jolie.

BugÃ¼n 51 yaÅŸÄ±nda, bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± altÄ± Ã§ocuÄŸuna ve mesleÄŸine adamÄ±ÅŸ bir anne olsa da yÄ±llar Ã¶nce hiÃ§ de bÃ¶yle deÄŸildi.

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TÃœRLÃœ TÃœRLÃœ ASÄ°LÄ°KLERE Ä°MZA ATTI

Daha ergenlik Ã§aÄŸÄ±nda bÄ±Ã§ak koleksiyonu yapmasÄ±, ilk kocasÄ± Jonny Lee Miller ile romantik buluÅŸmasÄ±nda paraÅŸÃ¼tle atlamasÄ±, sonraki kocasÄ± Billy Bob Thornton ile evliyken boynuna onun kanÄ±nÄ± iÃ§eren bir madalyon takmasÄ±...

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Bu Ã¶rnekleri Ã§oÄŸaltabiliriz.

Hatta bir ara yine genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda annesi Marcheline Bertrand'Ä±n sevgilisiyle birlikte olduÄŸunu bile itiraf etti.

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Ã–zetlemek gerekirse Hollywood'un emektarlarÄ±ndan Jon Voight ile aldatÄ±p ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eski karÄ±sÄ± Marcheline Bertrand'Ä±n kÄ±zÄ± olan Jolie, ÅŸimdiki gibi "fedakar bir anne" olacak birine hiÃ§ benzemiyordu.

Ama belli ki bu tÃ¼r Ã¶zellikler belki de genetik yoldan Ã§ocuklara da geÃ§iyor. Ya da belki insanÄ±n genÃ§liÄŸi ileriki yÄ±llarda kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± yetiÅŸtirme ÅŸeklini bile etkiliyor.





YILLARDIR DÃ–VÃœÅž SPORLARIYLA UÄžRAÅžIYOR

Bu konunun bu ÅŸekilde gÃ¼ndeme gelmesinin nedeni de Jolie ile eski kocasÄ± Brad Pitt'in Ã¼Ã§ biyolojik Ã§ocuÄŸundan biri olan ikizlerden erkek olanÄ± Knox Leon.

17 yaÅŸÄ±ndaki Knox Leon, artÄ±k usul usul bir yetiÅŸkin olmaya doÄŸru ilerliyor. Zaten uzun sÃ¼redir dÃ¶vÃ¼ÅŸ sporlarÄ±yla ilgilenen Knox, fiziksel olarak da Ã§abucak geliÅŸti.

1.70 cm boyundaki annesi Angelina'yÄ± bile geride bÄ±rakmak Ã¼zere.

Knox Leon, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde liseden mezun oldu. Elbette bu konu bÃ¼tÃ¼n aile iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk kaynaÄŸÄ±ydÄ±. BaÅŸta Angelina Jolie olmak Ã¼zere.

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ArtÄ±k lise mezunu olan Knox tÃ¶rende bir de konuÅŸma yaptÄ±. Ä°ÅŸte o sÄ±rada da heyecanÄ±na bir tÃ¼rlÃ¼ hakim olamadÄ± ve aÄŸzÄ±ndan hiÃ§ de nazik olmayan kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ bir sÃ¶zcÃ¼k Ã§Ä±ktÄ±.

Belli ki genÃ§ Ã§ocuk, yÄ±llardÄ±r uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± Muay Thai adlÄ± dÃ¶vÃ¼ÅŸ sporuna kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ. Ã‡Ã¼nkÃ¼ mezuniyet tÃ¶reninde bile aklÄ±nda o akÅŸam Ã§Ä±kacaÄŸÄ± mÃ¼sabaka vardÄ±.Â





FAZLA DÃœÅžÃœNMEDEN KÃœFÃœR SÃ–ZÃœ SÃ–YLEDÄ°

Knox Leon da konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bu heyecanÄ±nÄ± yenemedi. "Bu akÅŸam dÃ¶vÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kacaÄŸÄ±m, yeni takip edin" dedi. ArdÄ±ndan rakiplerini nakavt edeceÄŸini sÃ¶yledi.

Tabii ki konuÅŸmanÄ±n bu kÄ±smÄ±nda duyulmasÄ± ve sÃ¶ylenmesi Ã§ok da hoÅŸ karÅŸÄ±lanmayan ama Ã¶zellikle genÃ§ler tarafÄ±ndan Ã§ok kullanÄ±lan, dilimizde de farklÄ± versiyonlarÄ± bulunan bir kÃ¼fÃ¼r kelimesini sarf etti.

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Knox Leon, bu konuÅŸmayÄ± yaparken Ã¶yle heyecanlandÄ± ki salondakiler de bunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±p, biraz da onun genÃ§liÄŸine verip alkÄ±ÅŸladÄ±.

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GÃ–STERÄ° MAÃ‡INA Ã‡IKTI... AKILLARA BABASI GELDÄ°

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Fransa'da dÃ¼nyaya gelen ikizlerinden Knox Leon, o akÅŸam Los Angeles'ta bir kulÃ¼pte gÃ¶steri maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±.

Ringdeki performansÄ± da babasÄ±nÄ±n Fight Club (DÃ¶vÃ¼ÅŸ KulÃ¼bÃ¼) filmindeki sahnelerini hatÄ±rlattÄ±.

TMZ sitesinin haberine gÃ¶re Knox Leon'un maÃ§Ä±nÄ± annesi Angelina Jolie ile ikizi Vivienne Marcheline de izledi.

Knox Leon, o akÅŸam Los Angeles'ta bir gÃ¶steri maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±. HeyecanÄ± orada da gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.Â

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ANGELINA'YI SUÃ‡LAYANLAR OLDU

Knox Leon'un mezuniyet konuÅŸmasÄ± sosyal medyada farklÄ± yorumlara neden oldu. BazÄ±larÄ± "O daha Ã§ok genÃ§ hatta Ã§ocuk bile sayÄ±lÄ±r. Elbette toplum iÃ§inde bÃ¶yle konuÅŸmamasÄ± gerektiÄŸini zamanla Ã¶ÄŸrenecektir" diye yorum yaptÄ±.

Ama bazÄ±larÄ± da "HiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±k" diyerek ayrÄ±lÄ±ktan beri Ã§ocuklarÄ±nÄ± babalarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmediÄŸini hatta onlarÄ± doldurduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼kleri Jolie'yi suÃ§ladÄ±.

Bu gruptakiler "Tabii bÃ¶yle kelimeler kullanÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kendisi de kibar olmayan annesi onu bÃ¶yle yetiÅŸtirdi" dedi.

Knox Leon, tÄ±pkÄ± diÄŸer beÅŸ kardeÅŸi gibi yÄ±llardÄ±r babasÄ± Brad Pitt ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi.