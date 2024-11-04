Altı çocuk babası ünlü oyuncu kötü haberi kendi duyurdu: Kanser oldum ama korkmayın ben güçlüyüm

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“Dawson's Creek” dizisinin 47 yaşındaki oyuncusu James Van Der Beek People dergisine verdiği özel röportajda kolorektal kansere yani kalın bağırsak kanserine yakalandığını açıkladı.

Van Der Beek “Kolorektal kanserim var. Bu teşhisle özel olarak uğraşıyorum ve inanılmaz ailemin desteğiyle bunu çözmek için adımlar atıyorum” derken bu haberle yıkılan hayranlarına da “İyimser olmak için bir neden var ve kendimi iyi hissediyorum” mesajı yolladı.





HASTALIĞINA RAĞMEN OYUNCULUK YAPMAYA HİÇ ARA VERMEDİ

Amerikan Kanser Derneği'ne göre kolorektal kanser, kanserin başladığı yere bağlı olarak kolon ya da rektum kanseri olarak adlandırılabilir. Halk arasında da hem kolon hem de rektum sindirim sistemindeki kalın bağırsağı oluşturduğu için kalın bağırsak kanseri olarak bilinir.

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Kanser teşhisine rağmen James Van Der Beek, kısa bir süre önce The CW dizisi “Walker” için kameraların karşısına geçti ve oyunculuk çalışmalarına bu zorlu süreçte de ara vermedi.





USTA AKTÖR TAM 6 ÇOCUK BABASI

Özel hayatına gelince, aktör son haftalarda sosyal medya aracılığıyla eşi Kimberly Van Der Beek ve altı çocuğu - Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn ve Jeremiah - ile çok sayıda aile fotoğrafı paylaşıyor.

James Van Der Beek ve eşi Kimberly 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Ağustos ayında, 14. evlilik yıldönümlerini kutlarken, görünüşe göre o zamanlar henüz herkesten sakladıkları kanser savaşını “Hiçbir şey bizi geçtiğimiz yıla hazırlayamazdı… Belki de önceki 12 yıl hariç” diye yazmıştı yıldız oyuncu…





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EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ 14 YILLIK EŞİ

Van Der Beek, eşine “En inanılmaz eş olduğun için teşekkür ederim. Beni kilitli olduğunu bile bilmediğim yerlerden açtın ve bana mümkün olduğunu düşündüğümden daha fazla sevgiyi nasıl alacağımı öğrettin” diye seslendi.

Van Der Beek kendisine kolorektal kanser teşhisi konulduğunu açıklarken “bu teşhisle özel olarak uğraştığını ve inanılmaz ailesinin desteğiyle bunu çözmek için adımlar attığını” söylemişti.





HASTALIĞINI AYLARCA HERKESTEN SAKLADI

James Van Der Beek, teşhisi aslında daha önce almasına rağmen uzun süredir haberi herkesten saklamış ve hastalığıyla tek başına savaşmıştı.

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Van Der Beek “Bu tür şeylerin nasıl duyurulacağına dair bir kitap yok, ancak farkındalığı artırmak ve hikayemi kendi şartlarımla anlatmak için yakında bir noktada People dergisiyle uzun uzadıya konuşmayı planlamıştım.” dedi ancak haber bir tabloid gazetesi tarafından öğrenilince planı beklediğinden erken devreye sokmak zorunda kaldı.





“KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM”

47 yaşındaki altı çocuk babası oyuncu son durumunu ise “Şimdiye kadar bununla özel olarak uğraştım, tedavi gördüm ve genel sağlığıma her zamankinden daha fazla odaklandım. İyi bir yerdeyim ve kendimi güçlü hissediyorum. Bu büyük bir başlangıç oldu ve hazır olduğumda size daha fazlasını anlatacağım” sözleriyle anlattı.