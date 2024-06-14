ÃœnlÃ¼ oyuncunun intikam planÄ±... GenÃ§ sevgilisi hamile kalÄ±rsa dÃ¼nyalar onun olacak

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Ä°simleri bile birbirinden ayrÄ±lmadan Brangelina olarak anÄ±lÄ±yordu Ã§iftin. Zaman iÃ§inde Ã¼Ã§ biyolojik, Ã¼Ã§ de evlatlÄ±k Ã§ocuk sahibi oldular. Hatta evlendiler bile.

Ama o gÃ¼n verdikleri "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar" birlikte kalma sÃ¶zÃ¼nÃ¼ uzun sÃ¼re tutamadÄ±lar. BoÅŸanma sÃ¼recinde de birbirleriyle kelimenin tam anlamÄ±yla kanlÄ± bÄ±Ã§aklÄ± oldular. Ã–yle ki birbirlerine karÅŸÄ± Ã§ektikleri kÄ±lÄ±Ã§lar hala topraÄŸÄ±n altÄ±na gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ deÄŸil.

BIRAKIN BABALARININ KENDÄ°SÄ°NÄ° SOYADINI BÄ°LE Ä°STEMÄ°YORLAR

Durum bÃ¶yleyken eski Ã§iftin cephesinden Ã§arpÄ±cÄ± haberler gelmeye baÅŸladÄ±. Ã–nce Jolie'nin ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox, babasÄ±na karÅŸÄ± tavÄ±r aldÄ±. ArdÄ±ndan VietnamlÄ± evlatlÄ±k oÄŸlu Pax Thien, Pitt'ten 'DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ pislik' diye sÃ¶z edecek kadar ona Ã¶fke duyduÄŸunu ifade etti. Sonra da diÄŸer evlatlÄ±k Zahara, babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± kullanmayÄ± reddetti.

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Eski Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n Brad Pitt'e karÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ± sadece bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±. Ä°kizlerinden Vivienne, annesiyle birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Broadway mÃ¼zikalinin yapÄ±m asistanÄ± olarak adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu listede kendini Vivienne Jolie olarak tanÄ±ttÄ±. Yani babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± "attÄ±."

Ama en ciddi adÄ±m da Ã§iftin, geÃ§en mayÄ±s ayÄ±da 18 yaÅŸÄ±na giren ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh'dan geldi. Jolie Pitt soyadÄ±nÄ±n, babasÄ±ndan gelen ikinci kÄ±smÄ±nÄ± adÄ±ndan Ã§Ä±karttÄ±rmak iÃ§in yasal yollara baÅŸvurdu Shiloh.

Ãœstelik konuÅŸulanlara gÃ¶re Shiloh, bunun iÃ§in dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r bekliyordu. 18 yaÅŸÄ±na girip reÅŸit olunca da attÄ±ÄŸÄ± ilk adÄ±m babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± da hayatÄ±ndan Ã§Ä±karma giriÅŸimi oldu.

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Brad Pitt'in cephesinden gelen haberlere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncu elbette bÃ¼tÃ¼n bu olup bitenlerden, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kendisine sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nmesinden dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyor... Ama 60 yaÅŸÄ±ndaki Pitt, bunun acÄ±sÄ±nÄ± hafifletmenin de bir yolunu buldu yakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re.

Bir sÃ¼redir 34 yaÅŸÄ±ndaki Ines de Ramon ile mutlu bir iliÅŸki yaÅŸayan Brad Pitt, kelimenin tam anlamÄ±yla "bir umuda tutunuyor..." Bir baÅŸka ÅŸekilde sÃ¶ylersek beÅŸ Ã§ocuÄŸunun kendisine karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± bu adÄ±ma bir Ã§eÅŸit yanÄ±t vermeye hazÄ±r! Bu arada ikizlerden Knox Leon'un, altÄ± kardeÅŸ arasÄ±nda babasÄ±na karÅŸÄ± adÄ±m atmayan tek Ã§ocuk olduÄŸunu not dÃ¼ÅŸelim.

Pitt'in cephesinden gelen haberlere gÃ¶re, eski eÅŸi Angelina Jolie ile bÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yeni sevgilisi Ines de Ramon ile arasÄ± ise gitgide daha sÄ±cak bir hale geliyor, iliÅŸkileri gÃ¼Ã§leniyor. Hatta Pitt, genÃ§ sevgilisinden bir bebek sahibi olmaya bile sÄ±cak bakÄ±yor.

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'INES HARÄ°KA BÄ°R ANNE OLUR'

YakÄ±n Ã§evresinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Pitt, yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki Ines'in harika bir anne olacaÄŸÄ±na bÃ¼tÃ¼n kalbiyle inanÄ±yor. Yine bu iddialara gÃ¶re Brad Pitt, bu konudaki fikrini yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na da Ã§oktan sÃ¶yledi bile...

ÃœnlÃ¼ oyuncunun, Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine konuÅŸan bir arkadaÅŸÄ± "Brad, Ã§ocuklarÄ±yla arasÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±ndan, onlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmemekten dolayÄ± Ã§ok Ã¼zgÃ¼n. Ama Ines onun iÃ§in bir rahatlama kaynaÄŸÄ±. AslÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bu olup bitenler onlarÄ± birbirlerine daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±" diye konuÅŸtu.

SÃ¶z konusu kaynaÄŸa bakÄ±lÄ±rsa, daha fazla sayÄ±da Ã§ocuk sahibi olmak, Pitt'in her zaman kafasÄ±nda olan bir konu. "Ines ile yeni bir hayat kurma fikri masada ve bu Brad'in Ã§ok hoÅŸuna gidiyor" diye tamamladÄ± sÃ¶zlerini sÃ¶z konusu kaynak.

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ArkadaÅŸlarÄ±na gÃ¶re Brad Pitt'in, Ines de Ramon ile iliÅŸkisi, eski karÄ±sÄ± Angelina Jolie ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok farklÄ±. Ã‡iftin hayatÄ±nda bÃ¼yÃ¼k dramalar yok, aÅŸklarÄ± sakin sularda yol alÄ±yor.

Bu arada mÃ¼cevher tasarÄ±mcÄ±sÄ± Ines de Ramon'un, 2019 ile 2022 arasÄ±nda oyuncu Paul Wesley ile bir evlilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§ocuk sahibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m...

Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs. Smith) adlÄ± filmin setinde baÅŸlayan aÅŸklarÄ± uzun vadede Angelina Jolie ve Brad Pitt'e mutluluk getirmedi.Â

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Pitt, Angelina'nÄ±n aÅŸkÄ± uÄŸruna o dÃ¶nemde evli olduÄŸu ilk karÄ±sÄ± Jennifer Aniston'dan boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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