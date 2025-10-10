Altı çocuğu da onu terk etmişti... İçindeki babalık hasretini dindirecek başka üç çocuk buldu!

Haberin Devamı

Bir film setinde başlayan büyük aşkları, mahkeme koridorlarında hiç de şık olmayan bir şekilde sona erdi. Sekiz yıl süren boşanma davası her ikisini de yıprattı.

Resmen boşansalar bile aralarında hala çözülemeyen sorunlar var üstelik.

Diğer yandan eski çiftin üçü evlatlık üçü biyolojik altı çocuğunun durumu da ortada... Hepsi anneleri Angelina Jolie'nin yanında yerlerini aldı. İkizlerinden Knox Leon hariç diğerleri Pitt soyadını bile kullanmıyor artık.

Bir başka deyişle bir zamanlar hem bir karısı hem de altı çocuğu olan Brad Pitt ortada kalıverdi. Yanında sadece sevgilisi Ines de Ramon kaldı.

Onun sayesinde hayata tutunup geleceğe umutla baksa da Pitt'in "baba kalbi" gerçekten paramparça.

ACISINI ARTIK HAYATTA OLMAYAN DOSTUNUN ÇOCUKLARIYLA DİNDİRİYOR

İşte şimdi Pitt cephesinden gelen son habere göre yıldız oyuncu, kendisini terk eden altı çocuğunun yerine babasız kalan üç çocuğu koydu...

Bir anlamda onlara manevi baba oldu... Böylece kalbindeki büyük acıyı dindiriyor Pitt.

Aslında bu çocuklar Brad Pitt'e hiç yabancı değil...

2017 yılında hayata veda eden yakın dostu Chris Cornell'ın üç çocuğuna kol kanat geriyor, onlara babalarının yokluğunu daha az hissettirmeye çalışıyor.

Cornell'ın çocukları, 25 yaşındaki Lillian, 19 yaşındaki Christopher ile 21 yaşındaki Toni'nin hayatında elinden geldiğince bir baba figürü olmaya çalışıyor Brad Pitt.

Brad Pitt, yakın dostu olan ve 2017 yılında hayata veda eden Soungarden grubunun solisti Chris Cornell'ın üç çocuğuna manevi baba oldu.





KENDİSİNİ TERK EDEN ÇOCUKLARIYLA DA BAĞLANTI KURDUĞUNU HİSSEDİYOR

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Bu çocuklar sayesinde Brad Pitt, kendisini terk eden çocuklarıyla da bir çeşit bağlantı kurduğunu hissediyor" diye konuştu.

Bu arada Brad Pitt'in kol kanat gerdiği bu üç çocuğun babası Chris Cornell'ın, Soundgarden grubunun solisti olduğunu ve kendi canına kıydığını da hatırlatalım.

Brad Pitt'in ise Angelina Jolie ile evliliğinden altı tane çocuğu var. 19 yaşındaki Shiloh ile 17 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox Leon, ünlü yıldızın biyolojik çocukları.

24 yaşındaki Maddox, 21 yaşındaki Pax ve 20 yaşındaki Zahara ise evlatlık çocukları.

ALTI ÇOCUĞU DA ONA SIRTINI DÖNDÜ

Bu altı kardeş de anne ve babalarının evliliği sırasında Jolie Pitt soyadını taşıyordu. Fakat kavgalı boşanmanın ardından beş tanesi babalarından gelen Pitt soyadını kullanmamaya başladı. Aralarından bir tek Knox Leon şimdilik bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadı.

Bir kaynak kendi çocuklarıyla bağlantısı kesilen Pitt'in artık hayatta olmayan eski dostu Chris Cornell'ın üç çocuğuyla babalık hasretini giderdiğini anlattı. Bu sayede bir tür ruhsal huzur bulduğunu da sözlerine ekledi.

Söylenenlere göre Brad Pitt, özellikle de bu çocuklardan Toni ile çok yakın.

Yine kaynaklara bakılırsa Pitt, kardeşi gibi gördüğü Cornell'ın artık hayatta olmamasının boşluğunu da onun çocuklarıyla gideriyor.

Jolie ve Pitt'in büyük aşkı olaylı bir şekilde bitti... Eski çiftin altı çocuğu da Brad Pitt'i sırtından bıçakladı.