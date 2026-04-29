Onu altÄ± aylÄ±k bebekken kollarÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±... EvlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu konuÅŸtu... AÄŸlamamak iÃ§in yutkunup durdu

Haberin DevamÄ±

Son yÄ±llarda eski kocasÄ± Brad Pitt ile kavgalÄ± boÅŸanmasÄ±yla konuÅŸulan 50 yaÅŸÄ±ndaki Jolie, anne olmanÄ±n keyfini sonuna kadar Ã§Ä±kardÄ± Ã§ok Ã¶zel bir gÃ¼nde.

Onu bÃ¶ylesine duygulandÄ±ran ise ufacÄ±k bir bebekken Etiyopya'dan evlat edindiÄŸi kÄ±zÄ± Zahara Marley oldu.

21 yaÅŸÄ±ndaki Zahara, geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu, eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Atlanta'daki Spelman College'da dÃ¼zenlenen bir etkinlikte konuÅŸmacÄ± olarak yer aldÄ±.

Anneler ve kÄ±zlarÄ± arasÄ±ndaki baÄŸÄ± ana tema olarak alan etkinlikte Zahara, annesi Angelina Jolie hakkÄ±nda Ã¶yle dokunaklÄ± sÃ¶zler sarf etti ki Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z duygulanmaktan kendini alamadÄ±.

'Ã–ZVERÄ°LÄ°, SEVGÄ° DOLU VE ANLAYIÅžLI'

Zahara, "BugÃ¼n anne ile kÄ±z iliÅŸkilerinin deÄŸeri hakkÄ±nda konuÅŸma yapmam istendiÄŸinde kelime bulmakta zorlandÄ±m" dedi.

Haberin DevamÄ±

GenÃ§ kÄ±z "Buna deÄŸer vermediÄŸimden deÄŸil. Annemle aramÄ±zda, kelimelere dÃ¶kÃ¼lmesi kolay olmayan, Ã¶yle eÅŸsiz bir baÄŸ var ki" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

Sonra da Angelina Jolie'yi "Ã–zverili, sevgi dolu ve anlayÄ±ÅŸlÄ±" diyerek tanÄ±mladÄ±.

Jolie'nin kendisini henÃ¼z 6 aylÄ±kken evlat edindiÄŸini hatÄ±rlatan Zahara, "Annem bizi. baÅŸkalarÄ±na yardÄ±m eli uzatmanÄ±n, insan olarak geliÅŸmeye Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n deÄŸerini Ã¶ÄŸreterek yetiÅŸtirdi" diye konuÅŸtu.





KIZI KONUÅžTUKÃ‡A O DUYGULANDI

Zahara, annesi Jolie'nin hem kendisine hem de kardeÅŸlerine iyi bir insan olmanÄ±n nasÄ±l bir ÅŸey olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini ekledi. "BÃ¶yle bir rol modelim olduÄŸu iÃ§in minnettarÄ±m" dedi.

Zahara sÃ¶zlerini "Ben gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±nÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ beni gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadÄ±n yetiÅŸtirdi" diyerek tamamladÄ±.

KÄ±zÄ±nÄ±n bu sÃ¶zleri karÅŸÄ±sÄ±nda Angelina Jolie de Ã§ok duygulandÄ±. KÄ±zÄ± konuÅŸurken onun arkasÄ±nda durup gururla Zahara'yÄ± dinledi.

KÄ±zÄ±ndan Ã¶nce konuÅŸan Jolie de "Parlak genÃ§ zihinleri destekledikleri, anneler ve kÄ±zlarÄ± arasÄ±ndaki bu Ã§ok Ã¶zel baÄŸÄ± vurguladÄ±klarÄ± iÃ§in" etkinliÄŸi dÃ¼zenleyen okul yÃ¶netimine teÅŸekkÃ¼r etti.

Haberin DevamÄ±

Jolie, EtiyopyalÄ± Zahara'yÄ± altÄ± aylÄ±k bir bebekken evlat edinmiÅŸti.





TV YILDIZININ KIZI DA AYNI OKULDA:Â Jolie'nin kÄ±zÄ±nÄ±n eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okulda bir TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan Gizelle Bryant'Ä±n kÄ±zÄ± Angel da eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor.Â Real Housewives of Potomac adlÄ± TV ÅŸovuyla tanÄ±nan Bryant o gÃ¼n Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Â

ÃœÃ‡Ãœ EVLATLIK ÃœÃ‡Ãœ BÄ°YOLOJÄ°K ALTI Ã‡OCUK ANNESÄ°

Angelina Jolie'nin Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuÄŸu var. Eski kocasÄ± Brad Pitt ile Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayeti konusunda bÃ¼yÃ¼k bir savaÅŸa girmiÅŸti Jolie.

Haberin DevamÄ±

BÃ¼tÃ¼n o zorlu boÅŸanma sÃ¼recinde altÄ± Ã§ocuÄŸu da babalarÄ±na sÄ±rtlarÄ±nÄ± dÃ¶nÃ¼p Jolie'nin yanÄ±nda yer aldÄ±.

Jolie, henÃ¼z Brad Pitt ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce KamboÃ§ya'dan ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox'a kollarÄ±na aldÄ±.

SonrasÄ±nda Etiyopya'dan Zahara, Vietnam'dan da Pax Thien'i evlat edindi.