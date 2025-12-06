Altı ay sonra ilk kez aile tam kadro yan yana... Afacan küçük yine kendi dünyasında!

Haberin Devamı

Tabii ki İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyeleri Galler Prensi William, Galler Prensesi Kate Middleton ve çocukları George, Charlotte ve Louis'den söz ediyoruz!

Son olarak haziran ayındaki Trooping The Colour etkinliğinde 'aile boyu' görülen Galler çifti ve üç çocuğu Westminster Abbey'deki özel gecede bir araya geldi.

GECENİN EV SAHİBİ KATE

Kate Middleton'ın her yıl Noel öncesi düzenlediği ve ev sahipliğini üstlendiği en önemli etkinlik olan Noel'de Birlikte dün gece gerçekleşti.

Daha sonra TV ekranlarından da yayınlanacak olan geceye kraliyet ailesinden birçok kişi katıldı.

Ama ev sahibi Kate ve ailesi kelimenin tam anlamıyla geceye damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Her yıl olduğu gibi yine Kate Middleton, ailesinden önce Westminster Abbey'e gitti. Gecenin son hazırlıklarını gözden geçirdi.

Ondan bir süre sonra da Prens William, yanında çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte Westminster Abbey'e ulaştı.

KAR TANESİ ŞEKLİNDEKİ KÜPELERİYLE GECENİN YILDIZI DA KENDİSİ OLDU

Daha iki gün önce Almanya Cumhurbaşkanı ve eşi onuruna Windsor'da verilen davette ilk kez taktığı Oryantal Çember Tacı'yla yıldızlaşan Kate dün de gayet formdaydı.

Hastalığının etkilerini atlatmış gibi görünen Kate, gece için zümrüt yeşili bir palto tercih etti. Paltonun yakasındaki aynı renkte kürk vardı. Bu palto Kate'in sevdiği bir modacı olan Catherine Walker imzalıydı.

Paltosunun içine ise 2020 yılındaki İrlanda ziyaretinde de giydiği ekose etek vardı. Galler Prensesi görünümünü Ralph Lauren çizmeleriyle tamamladı.

Gecenin ruhuna uygun olarak kulağına da kar tanesi şeklinde Çar Yıldızı adlı küpeleri taktı. Kate'in bu küpelerini, takipçileri Top Gun filminin 2022 yılında Londra'daki galasında da taktığını hemen hatırladı.

Haberin Devamı

Westminster Abbey'e ailesinden önce giden Kate, kocası William ve çocuklarını karşıladı.

BELLİ Kİ ANNESİNİN KIYAFETİNİ PEK BEĞENMİŞ

Galler çiftinin tek kızı Prenses Charlotte ise annesinin Anma Günü etkinliklerinde giydiğini hatırlatan bir kıyafet tercih etti.

Lacivert bir elbise giydi. Üzerinde de kısa lacivert bir ceket vardı. 10 yaşındaki prensesin kıyafetinin en dikkat çeken yanı ise beyaz yakasıydı.

Belli ki Charlotte annesi Kate'in anma gününde giydiği kıyafeti pek beğenmişti ki onun bir benzerini bu gecede giydi.

Haberin Devamı

Kate Middleton, Anma Günü etkinliklerinde kızı Charlotte'un dün gece giydiğine çok benzeyen bir kıyafet giymişti. Bu andı zamanda Prenses Diana'nın 1980'lerde giydiği bazı kıyafetlere de bir göndermeydi.





Ailenin en afacanı Louis, bu kez gayet usluydu. Ama zaman zaman daha önce de yaptığı gibi ailesinden uzaklaşıp etrafta olup bitenleri izlemekten de geri durmadı. Kısacası Louis; arada bağımsızlığını ilan etti yine.





Altı ay sonra ilk kez tam kadro bir araya gelen Galler ailesinin çocuklarının bu kadar zamanda bile nasıl büyüdüğü gözlerden kaçmadı.

Haberin Devamı





Galler ailesi son kez haziran ayındaki Trooping The Colour etkinliğinde tam kadro bir aradaydı.

İKİ ERKEK KARDEŞ TAKIM ELBİSELİ

Ailenin erkek çocukları 12 yaşındaki George ile 7 yaşındaki Louise ise tıpkı babaları gibi takım elbiseliydi...

Taktıkları kravatlarda da annelerinin üzerindeki mantoya gönderme yapan renkleri uyumlu ekose desenler ardı.

Aslına bakılırsa iki kardeşin kravatlarının deseni de Kate'in annesi Carole'un kıyafetiyle uyumluydu. Carole Middleton, yeşil, lacivert ve siyah ekose bir palto giydi.

Kate'in annesi Carole ile babası Michael Middleton her zaman olduğu gibi yine geceyi kaçırmadı. Erkek kardeşi James ve karısı Alizee de oradaydı.

Haberin Devamı

Middleton ailesinden tek eksik ise Kate'in kız kardeşi Pippa ile kocası James Matthews oldu.

Kate'in annesi Carole Middleton, yeşil, lacivert ve siyah renklerde ekose bir palto giydi. Bu giyimiyle kızı Kate'in paltosuna uyumlu bir görüntü sergiledi. Torunları George ile Louis'nin kravatlarında da aynı ekose desen vardı.





Kate'in erkek kardeşi James, karısı Alizee ile geceye katıldı. Kırmızı çorapları da dikkatlerden kaçmadı. Middleton ailesinin tek eksiği Pippa ile kocası James Matthews oldu.





Gecenin konuklarından biri de ünlü oyuncu Kate Winslet oldu.





Edinburgh Düşesi yani Kral Charles'ın en küçük kardeşi Edward'ın karısı Sophie, geceye yalnız başına katıldı.