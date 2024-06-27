Altı ay sonra ilk kez ortaya çıkmıştı... Sonra kapılar yine üstüne kapandı..: Kate sessizce dua ediyor

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Bu yıl ocak ayında karın bölgesinden büyük bir ameliyat geçiren Middleton, aylarca gözlerden uzak kaldı. Hakkındaki spekülasyonlar durmadan artarken mart ayında paylaşılan bir videoyla kanser tedavisi göreceğini açıklayıp yine ortadan kayboldu.

Bütün bunların üzerinden altı ay geçtikten sonra Kate Middleton, aile için önemli olan bir günde, Trooping The Colour töreninde ortaya çıktı.

Eskiden de zayıf ve kırılgandı ama bu kez biraz daha incelmişti. Yine de yüzündeki gülücükle hayranlarını hastalık öncesi günlere götürdü. Ardından Kate, tekrar ortadan kayboldu.

YİNE SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Kocası William, iki büyük çocuğu George ve Charlotte ile birlikte ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Londra konserine katıldı. Ama yine Kate yoktu. Öyle böyle Kate Middleton, şöyle bir göründü ve yine kayboldu.

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Bugüne kadar genellikle sessiz kalan kraliyet uzmanları da artık bu konudaki görüşlerini paylaşmaya başladı.

Onlara göre İngiliz kraliyet ailesi Kate'in hastalığı hakkında biraz daha şeffaf davransa daha iyi olacak.

Ama uzmanlardan birine göre aile, bu konuda ağzını sımsıkı kapalı tutmakta kararlı! Bir başka deyişle bir gün kendileri uygun bulup anlatmadığı sürece kimse Kate'in ne tür bir kansere yakalandığını, nasıl bir tedavi göreceğini ve hastalığın evresini asla öğrenemeyecek.

SADECE FISILTILAR DUYULUYOR

Hatta Kate'in tedavisi sırasında nerede olduğu da bu konudaki gizemlerden biri.

Kraliyet uzmanı ve gözlemcisi Ian Pelham Turner'ın iddiasına göre "Kendi kariyerlerini yükseltmek isteyen bazı kişiler bu konuda çeşitli iddialar fısıldıyor. Fakat gerçekte kraliyet ailesi bu konuyu kapalı kapılar ardında tutmak istiyor. Onlar yüzyıllardır bu işin sanatını yapıyorlar zaten."

Turner'a göre altı ay aradan sonra Kate Middleton ortaya çıktığında herkes onun aile için bir tür mücevher olduğunu anladı. Monarşinin geleceğini istikrara kavuşturan bir numaralı kraliyet ailesi üyesi olarak görülüyor Kate.

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'KATE SESSİZCE DUA EDİYOR'

Bir başka kraliyet uzmanı Christopher Andersen'a göre de Kate bugünlerde bir tür bekleme oyunu oynuyor.

Doktorlarının tavsiyelerine harfiyen uyuyor ve gelecekteki testlerin, kemoterapinin işe yaradığını göstermesi için du ediyor.

Andersen "Bu, Kate için stresli ve zayıf düşürücü bir dönem. Dünyanın da onunla birlikte nefesini tuttuğu gerçeğini bir kez daha söylemeliyim" diye konuştu.

İYİMSER YORUM DA GELDİ

Uzun bir sürenin ardından ilk kez Trooping The Colour etkinliğinde ortaya çıkan Kate, hakkında gazeteci Helena Chard da "Tedavi sürecinde belirli bir dönemeci geçti" yorumunu yaptı.

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Onun ileri sürdüğüne göre Kate'in tedavisi iyiye gidiyor ve içinde giderek artan bir yaşam sevinci var. Kendisine sevgi ve ilgi gösteren, merak eden herkese minnettar. Ailesine destek olabildiği ve arada sırada da olsa görevlerini yerine getirebildiği için çok mutlu.

Bu arada uzun süredir konuşulanlara göre Kate Middleton, Norfolk'taki Anmer Hall konutunda dinleniyor tedavisi süresince.

EVİNİN GÜVENLİ SINIRLARINDAN ÇIKMIYOR

Arada sırada çevrede yürüyüş yaptığı da görülüyor. Bir yandan da üç çocuğunun hayatının normal akışında seyrettiğinden emin olmaya çalışıyor.

Onların yaz tatilini ata binerek, yüzerek ya da arkadaşlarıyla birlikte olarak geçirmeleri için elinden geleni yapıyor.

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Kraliyet uzmanı ve yazar Christopher Andersen'ın söylediğine göre Kate kendini iyi hissettiği zamanlarda yemek bile yapabiliyor. Çocuklarıyla oyun oynuyor. Zaman zaman da tutkunu olduğu bir hobisiyle ilgilenip fotoğraf çekiyor.

Onun yorumuna göre içinde bulunduğu sağlık koşulları Kate'in evinde ya da en azından evine yakın olmasını gerektiriyor. Bu yüzden de görevden göreve gittiği eski günlerinden daha farklı bir hayatı var.

TATİLDE AİLEYE EŞLİK EDEMEYECEK

Chrdistopher Andersen'a göre Kate bir süre daha evinin güvenli sınırları içinde ve kapalı kapılar ardında kalacak. Kemoterapi gördüğü için bu gerekli bir durum.

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Kocası William ile üç çocuğu yazı geçirmek için ailenin geleneği olduğu üzere İskoçya'ya gitse de o evinde kalacak.

Uzmana göre Kate, üç çocuğunun yaz tatilinin ve normal hayatlarının kendi hastalığı yüzünden sekteye uğramasını istemiyor. Onların elinden geldiğinde eskisi gibi yaşamalarını istiyor.