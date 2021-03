Altı ay önce doğum yapmıştı: Bu yeni bebek nereden çıktı?

YENİ BEBEĞİ BÖYLE TANITTI

Bundan altı ay önce ailelerine beşinci bebekleri katılan ünlü oyuncu Alec Baldwin ile eşi yoga eğitmeni Hilaria Baldwin'in yeni bir bebeği daha oldu. Baldwin, Instagram hesabında bir kalp emojisi yapıp yanina da "7 ve Alec" yazarak bu yeni bebeğin fotoğrafını paylaştı.

EVLATLIK MI TAŞIYICI ANNE Mİ?

Son doğumunu altı ay önce yapan Hilaria Baldwin ile Alec Baldwin'in evlatlık mı aldığı yoksa bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle mi dünyaya geldiği belirtilmedi. Hilaria Baldwin, belki de bu konuda gelecek olan sorularla muhatap olmamak için paylaşımını da yoruma kapattı.

BALDWIN'İN YEDİNCİ ÇOCUĞU

Alec Baldwin ile 2012 yılında evlenen Hilaria Baldwin, beş çocuk annnesi. Baldwin çiftinin Leonardo (4), Carmen (7) Rafael (5) Romeo Alejandro (2) ve üç ay önce dünyaya gelen Eduardo Pau Lucas adında beş çocuğu bulunuyor. Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden de 25 yaşında Ireland adında bir kızı bulunuyor.

BEŞ EVLİLİKTEN ON ÇOCUK

Beş farklı kadından toplamda 10 çocuk sahibi olan ünlüyü biliyor musunuz? Peki ya hangi ünlü her sevgilisinden birer çocuk sahibi oldu. İşte yaşadıkları her evlilik ya da ilişkiden çocuk sahibi olan ünlüler.



ALTI ÇOCUĞU VAR

Özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen ünlülerden biri de Pittbull. Model Barbara Alba'dan dünyaya gelen iki çocuğu biliniyor. Bunun dışında farklı kadınlardan 4 çocuğu daha var Pittbull'un. Yani ünlü şarkıcı toplamda altı çocuk babası.

ÜÇ FARKLI KADINDAN BEŞ ÇOCUK, BİR DE EVLATLIK

Marc Anthony'nin Jennifer Lopez'in ikiz çocukları Max ve Emme'nin babası olduğunu bilmeyen yok. Oysa ünlü şarkıcı toplamda 6 çocuk babası, çocuklarının anneleri de 3 farklı kadın. İkizleri, Jennifer Lopez ile evliliğinden. Eski eşi Dayanara Torres'ten iki tane oğlu var şarkıcının. Debbie Rosado'dan da bir yetişkin kızı ve bir de evlatlık oğlu var.

10 ÇOCUK BABASI

Gösteri dünyasının en çok çocuk sahibi olan ünlülerinden biri Eddie Murphy. Ünlü şarkıcının anneleri beş farklı kadın olan toplam 10 çocuğu bulunuyor.

ÜÇ ERKEK BİR KIZ

Gösteri dünyasının çok çocuklu ünlü çiftlerinden biri de David ve Victoria Beckham. İlk bebeklerini evlenmeden önce dünyaya getiren çift, daha sonra iki erkek çocuk sahibi daha oldu. Tek kızları ise sonradan dünyaya geldi.

ÇAPKIN ŞARKICININ DA ÇOK ÇOCUĞU VAR

Bir dönemin en yakışıklı şarkıcılarından biri olan Julio Iglesias çapkınlığıyla da bilinirdi. Ünlü şarkıcının eski eşi Maria Isabey Breysler Arrastia'dan üç tane çocuğu var. Hollandalı model Miranda Rijnsburger ile birlikteliğinden de beş tane çocuğu bulunuyor.

ALTI ÇOCUKLU AİLE

Angelina Jolie ile Brad Pitt de Hollywood'un çok çocuklu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocuğu var çiftin. Ayrılık sürecinde de onları en çok zorlayan konu, çocukların velayeti oldu.

O DA ÇOK SAYIDA ÇOCUK SEVİYOR

Eski ilişkisinden bir kız çocuğu sahibi olan Klum daha sonra da şarkıcı Seal ile olan evliliğinden üç çocuk daha dünyaya getirdi.



ÜÇ İLİŞKİDEN ÜÇ ÇOCUK

Kate Hudson üç farklı birlikteliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Hudson'ın "Onları yeniden yakaladım. Üçü bir karede" mesajıyla paylaştığı fotoğrafına çok sayıda beğeni geldi.



ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hudson'ın en büyük oğlu Chris Robinson ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki Ryder. Matt Bellamy'den 9 yaşında Bingham adında bir oğlu daha bulunuyor. iki yaşındaki kızı Rannie Rose ise şu an evli olduğu Danny Fujikawa'dan.



ÜÇ EŞTEN ÜÇ ÇOCUK

Kate Winslet bugüne kadar üç kez evlendi ve her evliliğinden birer çocuk sahibi oldu. İlk eşi Jim Tpreapleton'dan bir kızı, yönetmen Sam Mendes'den bir oğlu var. Şu ansi eşi Ned Rocknroll'dan da bir çocuk daha dünyaya getirdi.