ALS’ye yakalanan ünlü oyuncu anlattı… Artık sadece tek kolunu kullanabiliyor… ‘Küçük kızlarımı bırakıp gideceğim'

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Euphoria dizisinde canlandırdığı baba karakteriyle adeta Hollywood’da ikinci baharını yaşamaya başlamıştı.

Hayranlarının zihnine ise uzun yıllardır devam eden Grey’s Anatomy dizisiyle kazındı.





HASTALIĞI ONU ÇOK SEVDİĞİ MESLEĞİNDEN KOPARACAK

52 yaşındaki usta aktör Eric Dane ne yazık ki ALS hastalığına yakalandı. Nörolojik bir hastalık olan ve bir tedavisi bulunmayan hastalığı onu istemese de bir süre sonra çok sevdiği mesleğinden koparacak…

Amyotrofik lateral skleroz yani kısaca ALS olarak bilinen korkunç hastalığın pençesine düşen Eric Dane teşhisinden bu yana verdiği ilk röportajda hastalığının ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

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VÜCUDU YAVAŞ YAVAŞ İŞLEVİNİ KAYBEDİYOR: ARTIK SADECE TEK KOLUMU KULLANABİLİYORUM

Eric Dane’in ALS ile verdiği ağır mücadelenin ortasında vücudunun işlevlerini yavaş yavaş kaybettiği ortaya çıktı.

“Good Morning America” programında Diane Sawyer ile yaptığı röportajda Eric Dane “Artık sadece bir kolum çalışıyor. Dominant tarafım, sol tarafım çalışıyor. Sağ tarafım ise tamamen işlevsiz halde” dedi.





“SIRADA BACAKLARIM VAR, ENDİŞELİYİM”

Yıldız oyuncu sol kolu ve elinin de işlevini yitirmesine sadece “birkaç ay” kaldığını tahmin ettiğini söyledi ve “Bu çok üzücü. Sırada bacaklarım var ve onların da işlevini kaybetmesinden endişeliyim” dedi.

Ünlü oyuncu, hastalığının ilk belirtilerini sağ elinde güçsüzlük hissettiğinde fark ettiğini söyledi ve “O zamanlar buna pek önem vermedim. Belki çok fazla mesaj yazdığımdan ya da elim yorgun olduğundan dolayıdır diye düşündüm, ama birkaç hafta sonra durumun biraz daha kötüleştiğini fark ettim” dedi.

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Eric Dane ALS teşhisi konana kadar dokuz ay boyunca birçok el uzmanı ve nöroloğu ziyaret etti.

“O ÜÇ HARFİ ASLA UNUTMAYACAĞIM”

“O üç harfi asla unutmayacağım” diyen Eric Dane her sabah uyanınca bunun aklına geldiğini söyledi.

Eric Dane, işler çok zorlaştığında ve dayanamayacak hale geldiğinde karısı Rebecca Gayheart'a koştuğunu söyledi.

KARISI BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ: O BENİM EN SADIK DOSTUM OLDU

Eric Dane ve oyuncu eşi Rebecca Gayheart 2004’te evlenmiş ve 2018’de boşanmak için mahkemeye gitmişti.

15 yaşında Billie ve 13 yaşında Georgia adında iki kızları olan çift Eric Dane’e ALS teşhisi koyulduktan birkaç hafta sonra, bu yılın mart ayında boşanma davalarını geri çektiler ve ayrılmamaya karar verdiler.

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“Rebecca'yı arıyorum. Her gün onunla konuşuyorum” dedi Dane, boğazı düğümlenerek: “Daha iyi arkadaşlar ve daha iyi ebeveynler olmayı başardık ve o muhtemelen benim en büyük destekçim ve en sadık dostum ve ona güveniyorum.”

Ünlü oyuncu her şeye rağmen onu bekleyen kader hakkında iyimserliğini koruyor.





“KÜÇÜK KIZLARIMI BIRAKIP GİTMEK ZORUNDA KALACAĞIM”

Eric Dane gözyaşları içinde “Bunun hikâyenin sonu olduğunu düşünmüyorum” dedi ve “Kalbimde bunun benim sonum olduğunu hissetmiyorum. Elimden geldiğince mücadele ediyorum” diye ekledi.

Yine de Eric Dane, hastalığının sonuçları konusunda gerçekçi ve “Kızlarım çok küçükken onlardan ayrılma ihtimalim çok yüksek olduğu için kızgınım” diyor.

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Ünlü oyuncu hastalığının ilk belirtilerini fark etmeye başladığında yüzemediğini anlamış ve çocuklarından birinin onu denizden kurtarmıştı…

Eric Dane ALS hastalığına yakalandığını nisan ayında açıklamıştı.

Beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ve kas kontrolünün kaybına yol açan bir sinir sistemi hastalığı ALS’nin bilinen bir tedavisi yok.