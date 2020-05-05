ALS hastalarına destek

Mayıs ayı süresince Instagram profiline filmini link olarak ekleyen sanatçı, “ALS hasta ve yakınlarının verdikleri zorlu mücadeleye farkındalık yaratmak istiyoruz” dedi. Yönetmen Lauren Brady filmi 2010 yılında kendi hayatından esinlenerek çekti. “Merhaba”, ALS’ye yakalanan babasını görebilmek için Amerika’dan İstanbul’a dönen bir doktorun ailesiyle vedalaşma hikâyesini anlatıyor.