Alper Erözer: Hayalimdeki arabayı aldım, kullanamıyorum

FANATİK KİTLE YÜZÜNDEN

“Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer, geçen hafta City’s Nişantaşı’nda korumasıyla görüntülenmiş, “Fanatik hayran kitlemden dolayı korumayla gezmek zorunda kalıyorum” sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Genç şarkıcı önceki gün de Nişantaşı’nda, bu kez yanında başka bir korumayla objektife takıldı.



NE OLACAĞINI BİLEMEM

Alper Erözer’e sosyal medyadaki tepkiler soruldu, genç şarkıcının yanıtı şöyle oldu: “Geçen haftaki şoförümdü, geçici korumamdı. Kendi korumam bu abi. Kendimi korumak için koruma tuttum, ne olacağını bilemem sonuçta. Daha önce yaşadığım tatsız şeyler oldu, tedbir almak istedim. Herkesin kendi düşüncesi, saygı duyuyorum.” Hayalimdeki arabayı aldım, kullanamıyorum

Nişantaşı turunun ardından sarı renkli Mercedes’ine binen Alper Erözer, “Araba kimin?” sorusuna yanıt verdi: “Konserlerden kazandığım parayla aldım. Ama yaşımdan dolayı ehliyetim yok, kullanamıyorum. Şoförüm var. 18 yaşına girdiğimde kullanacağım. Hayalimdeki arabayı aldım.” Popun sound’unu değiştirmek istiyorum

Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu açıklayan Alper Erözer iddialı konuştu: “Türkiye’de pop müziğin sound’unu değiştirmek istiyorum. Artık gençler pop müziği sevmiyor. Çünkü hep aynı sound’lar. Ben herkesin sevebileceği sound’larla değişiklik yapmaya çalışıyorum.”