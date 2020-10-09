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Alp Navruz ve sevgilsi Ebru Şam yürüyüşte
Bir süredir ilişki yaşayan Alp Navruz ve Ebru Şam önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı.
Rol aldığı dizinin şehir dışı çekimlerinin devam ettiğini dile getiren Alp Navruz, “İstanbul’a birkaç günlüğüne geldim” dedi. Ebru Şam da ilişkisiyle ilgili sorulara “Her şey yolunda. Setlerden dolayı görüşmemiz biraz zor oluyor ama arada ben yanına gidiyorum, bazen de Alp geliyor, idare ediyoruz. Mutluyuz” yanıtını verdi.
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