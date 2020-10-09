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Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:52 | Son Güncelleme:

Alp Navruz ve sevgilsi Ebru Şam yürüyüşte

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Alp Navruz ve sevgilsi Ebru Şam yürüyüşte
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Bir süredir ilişki yaşayan Alp Navruz ve Ebru Şam önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı.

Rol aldığı dizinin şehir dışı çekimlerinin devam ettiğini dile getiren Alp Navruz, “İstanbul’a birkaç günlüğüne geldim” dedi. Ebru Şam da ilişkisiyle ilgili sorulara “Her şey yolunda. Setlerden dolayı görüşmemiz biraz zor oluyor ama arada ben yanına gidiyorum, bazen de Alp geliyor, idare ediyoruz. Mutluyuz” yanıtını verdi.

Alp Navruz ve sevgilsi Ebru Şam yürüyüşte


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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