Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yazlık almak için kolları sıvadı

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"Ben demiştim” demek istemiyorum, ama demiştim! Hem de geçtiğimiz eylülde! “Ada Masalı”nda birlikte oynayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın dizi aşkının gerçek olduğunu yazmıştım. Ama haber çıkar çıkmaz ikili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak beni yalanlamıştı.

Peki, sonra ne oldu? Dizi bitti, “Arkadaşlığımız aşka dönüştü” şeklinde dahiyane açıklamayı duyduk ikisinden. Çok şaşırdık! Hayırlı uğurlu olsun tabii de, çevrenizde herkesin bildiği şeyi yalanlarken kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz, söyleyeyim dedim...

Neyse, çift ilişkilerinde ileriye dönük bir adım daha atmış. Tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları’nda ya da Urla’da ev arayışına girmişler. Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazlarsa arsa alıp, kendi evlerini inşa edecekmiş. Emlakçılara da çoktan haber salınmış...

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Eve futbol sahası kurdurdu

Mustafa Sandal’ın nişanlısı Melis Sütşurup, önceki gün oğlu Yiğit’in 7’nci yaş gününü kutladı. Aile arasında yapılan doğum günü için evin içine futbol sahası kuruldu. Futbol temalı parti için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Melis Sütşurup, böylece oğluna unutulmaz bir hediye vermiş oldu. Melis Sütşurup’un anne ve babası Cihan-Reyhan Sütşurup ile ablası Simge Sütşurup da Yiğit’le bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cihan-Reyhan Sütşurup - Yiğit - Simge Sütşurup - Emir

Ferit Özşen’in eserleri Galeri Baraz’da

Türk heykel sanatının öncü isimlerinden, yurdun her bir köşesindeki Atatürk büstlerinin yaratıcısı Ferit Özşen’in “Bronz Heykeller” sergisi, Galeri Baraz’da sanatseverle buluşuyor. İzmir’in Konak ilçesinin sembolü olmuş “Cumhuriyet Ağacı” gibi anıt eserlere imza atmış olan usta heykel sanatçısının eserleri 15 Mart’a kadar görülebilir. Serginin küratörlüğünü Selen Başman üstleniyor.

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Büyükada’da Mimoza Festivali başlıyor

İstanbul’da Büyükadalıların mimoza ağaçlarının bilinçsizce kesilip talan edilmesine engel olmak için başlattıkları inisiyatif, bir festivale dönüştü. Adalar Mimoza Festivali “Mimofest”, 5-6 Mart’ta Büyükada’da gerçekleştirilecek. Adalar Müzesi tarafından düzenlenecek etkinlikte mimoza yetiştirme ve Adalar’ın çiçekçilik geçmişi hakkında oturumlar gerçekleşecek. Ayrıca mimoza turları, atölyeler ve açık hava konserleri düzenlenecek. Organizasyon kapsamında mimozaları korumak için “mimoz.ada” adlı inisiyatifi başlatan Büyükadalı iki kadın; Eva Kent ve Işıl Sayın Bilallar da İBB ile birlikte yürüttükleri “Mimoza Parkı” projesini katılımcılara tanıtacak.

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Işıl Sayın Bilallar

Vahşi yaşam tutkunu

Geçtiğimiz ekim ayında hayatını birleştiren Bodrum Türkbükü’ndeki Bella Sombra Otel’in sahibi Şebnem Ercantürk ve eşi Cumhur Timuçin, Güney Afrika tatiline çıktı. Safari yapan çift, Afrika’nın güzelliklerinin tadının çıkarırken Şebnem Ercantürk bol bol fotoğraf çekiyor.

Fotoğraf sanatçısı olan dayısı Serdar Bilgili’nin izinden giden Ercantürk, uzun yıllardır vahşi yaşam fotoğrafları çekiyor. Annesi Şerife Ercantürk ve babası Oğuz Ercantürk de fotoğraf sanatıyla uğraştığından Şebnem Hanım için fotoğraf çekmek küçük yaşlardan beri büyük bir tutku. Fotoğrafları çevresi tarafından çok beğenilse de şimdilik sergi açmayı düşünmeyen Ercantürk, belki son seyahatinden sonra fikrini değiştirir.