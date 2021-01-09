Alp Navruz: De Niro daveti onur verdi

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro’nun pandemi öncesinde İbiza’da vermeyi planladığı etkinliğe Türkiye’den davet edilen tek isim olan Alp Navruz, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:



“Robert De Niro ile birebir görüşmedim. Davet için organizasyon firması menajerlik şirketimi aradı. Onurlandım ama pandemi nedeniyle kısmet olmadı. İleride gerçekleşirse katılmak isterim.”