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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Alp Navruz: De Niro daveti onur verdi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Alp Navruz: De Niro daveti onur verdi
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Alp Navruz önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Cilt bakımı yaptıran oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro’nun pandemi öncesinde İbiza’da vermeyi planladığı etkinliğe Türkiye’den davet edilen tek isim olan Alp Navruz, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

“Robert De Niro ile birebir görüşmedim. Davet için organizasyon firması menajerlik şirketimi aradı. Onurlandım ama pandemi nedeniyle kısmet olmadı. İleride gerçekleşirse katılmak isterim.” 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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