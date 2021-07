Alp Kırşan: Zengin değilim olmak da istemiyorum

◊ Hangisi daha büyük pişmanlık: Çocukken üçüncü kattan atlayıp sakatlanmak mı, “Survivor”da yarışmacıyken fazla mızıklanmak mı?

- Üçüncü kattan atlamak! Doğru şekilde atlarsam hiçbir sorun olmayacağını düşünmüştüm. Yere inene kadar çok heyecan vericiydi. Ama sonuç büyük pişmanlık oldu tabii.

◊ Büyük balık avı turnuvalarına katılıyorsunuz. Hangisi mühim: Şans mı,

strateji mi?

- Şans önemli ama o şansı kendin yaratman lazım. İyi futbol oynamak için sahanın güzel olması gibi düşünebilirsin bunu.

◊ 3 Kasım, Akrep burcu... Hangi yönü daha zor: Aşırı sahiplenmecilik mi, zaman zaman bencillik mi?

- Valla bende ikisi de yok. Benim problemim disiplinle. En zor olan yanı bu. Benim için zevk ama etrafımdakiler için tam bir eziyet. (Gülüyor)

◊ Hayatınız bir film olsa macera mı olurdu, romantik komedi mi?

- İkisi de. Yani bir macera-romantik-komedi olurdu. Çünkü her anım öyle geçiyor.

◊ Peki kim çekerdi filmi: Çok sevdiğiniz Acun Ilıcalı mı, çok benzetildiğiniz Jim Carrey mi?

- Hayatta beni en iyi anlayan Acun Abim çekerdi diye düşünüyorum. Hiç zaman zaman kaybetmez, 3-5 günde çeker, şak diye bitirirdik filmi.

◊ İzmirlisiniz ama Bodrum’da yaşıyorsunuz. Bodrum mu, Çeşme mi?

- 12 ay yaşamak için Bodrum, çünkü daha sıcak. Biz ailece sıcağı seviyoruz. Çeşme kışın bizim için çok soğuk.

EN BÜYÜK ZAAFIM KİTAP OKUMAMAK

◊ Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

- Kafamda hâlâ kim olduğunu bulmaya çalışırken o kişinin beni öpüp gittiği çok oldu. Ama hafıza kartımla cebelleşmek genel olarak çok eğlenceli.

◊ Mangal partisinde köfteleri beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

- Yoo, söylerim direkt: Köfteleri nereden aldınız? Ben almayayım derim. (Gülüyor)

◊ Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

- İstisnalar hariç kapıya koyarım sabah.

◊ Uçakta/otobüste habire omzunuzda uyuyan bir teyze var. İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

- O pozisyona hiç düşmem. Öngörüm ve zamanlamam harikadır. (Gülüyor)

◊ Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

- Pijama-terlik-televizyon.

◊ Ayaklarınıza kara sular inmiş: İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

- Hayatta en büyük zaafım kitap okumamak, bir belgesel izler öyle uyurum.

KÜÇÜK KEYİFLER

Salak salak gülerken yakalıyorum kendimi

◊ Gündoğumu mu, günbatımı mı?

- Gündoğumu benim rutinim. Doğumları severim. Batma kavramı hiç benlik değil. Ev mutlaka gündoğumuna bakacak ve her gün kahvenle onu karşılayacaksın...

◊ Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

- Kumsala sıfır, denize sıfır, ağaçlık sahil şeridi... Karavanda. Yani mix (karışım) zirvedir

benim için.

◊ Tavla mı, satranç mı?

- İkisi de bende yok. Gel seni balığa götüreyim. (Gülüyor)

◊ Kedi mi, köpek mi?

- Köpek tabii ki. Sadık bir kere. Ayrıca full aşkla besleniyor.

◊ Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?

- Mantı, iskender hiç fark etmez. Tost da olur. Karnım doysun, yeter de artar bana.

◊ Twitter mı, Instagram mı?

- Instagram biraz, nasıl desem daha hayal. Twitter daha gerçek gibi sanki. Şu an arafta kaldım.

◊ En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

- En iyi tekne kendi teknendir. Nedenini sana başka zaman anlatırım, gazeteye yazılacak şey değil. (Gülüyor)

◊ İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?

- Hemen hemen bütün sporları yapıyorum zaten, bütün enstrümanları çalabilmeye daha çok yükseldim.

◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

- Deniz mahsullerinden vazgeçeceğim gün, öleceğim gündür. Et o kadar değil de deniz beni bitirir, denizsiz olmaz yahu...

◊ Motosiklet mi, otomobil mi?

- Açık ara motosiklet. Bir kere ruhu var. Rüzgârın yüzümü sevmesi çok hoşuma gidiyor motorda. Salak salak gülerken yakalıyorum kendimi.

POPÜLER ŞEYLER

Serenay eşimin çok eski arkadaşı

◊ Cem Karaca mı, Barış Manço mu?

- “7’den 77’ye” ile büyüdük be abi. Barış Manço abimiz olur, Cem Karaca da babamızdır.

◊ Beren Saat mi, Serenay Sarıkaya mı?

- Serenay derim. Hem eşimin çok eski arkadaşı hem de onu daha çok takip ediyoruz.

◊ Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi?

- İkisini de severim ama Kıvanç’ın yeri ayrı. Daha fazla muhatabız balıktan.

◊ Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Marilyn Monroe mu, Brigitte Bardot mu?

- Bu devirde komşu dert... Müstakil ev candır, gerisi patlıcan. (Gülüyor)

◊ Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

- Cem Yılmaz’a çok gülerim ama bunu, Ata Demirer komik değil anlamında söylemiyorum. Cem Abi sanki daha bir içinde tutuyor muhabbetin.

HAYAT BİLGİSİ

Zengin değilim olmak da istemiyorum

◊ Dünya üçüncüsü best modelsiniz. Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?

- Zengin olmak pek benlik değil. Ben fakir doğdum. Ama şu an her şeyin keyfini fena çıkarıyorum.

◊ 25 yaşınıza dönmek mi, Sait Halim Paşa Yalısı mı?

- Yok ya bu yaşlar iyi. Çocuklarımla hayat çok güzel.

◊ Para saadet getirir mi, getirmez mi?

- Para sıhhat getirir ama saadet getirir mi, emin değilim. Gözüm yükseklerde değil. Zengin değilim, olmak da istemiyorum. Çünkü paranın dert de getirdiği çok açık.

◊ Zorla güzellik olur mu?

- Olur, olur. Estetik aldı başını gitti.

◊ Bugün aldığınız kararlarda anneniz mi, babanız mı etkilidir?

- Bugüne kadar aldığım bütün kararlardan kendim mesulüm, hayatı böyle seçtim.

◊ Mantık mı, içgüdü mü?

- Önce içgüdü, sonra mantık. Bir şey yapacaksam ve huzursuz hissediyorsam milyon dolar versen girmem o işe.

◊ Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

- Disiplinliyim dedim ya, geceden yazıp planlarım, sabah kontrol eder işe başlarım saat 9’da. Son 15 yıldır böyle her günüm.

◊ Sofrada hangisine tahammül zordur: Obura mı, gevezeye mi?

- Geveze varsa ben kalkarım zaten. Kesin işim çıkar. (Gülüyor)

◊ İstanbul’un... Kokuları mı, sesleri mi?

- İstanbul’un hiçbir şeyi. Metropollerden nefret ediyorum. Sadece iş için gelip Bodrum’a dönüyorum.

◊ Peki sizce hangisinin manzarası daha güzel: Boğaz’ın Anadolu Yakası’ndan Avrupa’nın mı, Avrupa’dan karşının mı?

- İnan, hiç umurumda değil. Bodrum’dan Datça ve Kos manzarası derim bu soruna.

◊ Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

- Ben yerim. Normal değilim. (Gülüyor)

ÖZEL MESELELER

Sırtımızdan vuran o kadar çok oldu ki...

◊ Affetmek mi, unutmak mı?

- Ben affetmem. Hata yapanı unuturum.

◊ Gece hayatında hangisi çok iç gıcıklar: Göz kırpmak mı, göz kaçırmak mı?

- Hatırlamıyorum valla. Gece hayatı bende 2009’da evlenince bitti. Onu şimdinin çapkınlarına sormak gerek.

◊ Hangisinden daha çok korkarsınız: Yalandan mı, yılandan mı?

- En korkutucusu kombo. Yani yılan insanın yalanı. İşin zirvesi bence.

◊ Beyaz yalan ne zaman hoş görülebilir? Sevdiğiniz zaman mı, sevildiğiniz zaman mı?

- Ha o zaman başka. Beyaz yalan candır, itirafı kolaydır. Yalan olacaksa beyaz olsun.

◊ Tek başınıza ağlamak mı, birinin yanında ağlamak mı?

- Tek ağlarım. Nedenini keşfedemedim.

◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

- Sezen tabii ki. İzmir kızı. Rica ederim, bu konuyu tartışmayalım bile.

◊ Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

- Kimseye âşık olmadan yaşayan ot gibi arkadaşlarım oldu. Alayı yörüngesini kaybetmiş uydu gibi takılıyor şu an.

◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

- Önce nefret, sonra kayıtsızlık. Sırtımızdan vuran o kadar çok oldu ki... Önce nefret ettik, şimdi umurumuzda değil.

Hiç düşünmeden hızlı hızlı...

· Yeşilçam’dan: Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?

- Tarık be abiiii...

· Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

- Pamuk tabii.

· Gurmelerden... Vedat Milor mu, Mehmet Yaşin mi?

- Hastasıyızzzzz!

· Nâzım Hikmet mi, Orhan Veli mi?

- Nâzım.

· Lorel mi, Hardy mi?

- Lorel.

· Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

- Ayvalık.

