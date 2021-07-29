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Haber Giriş: 29.07.2021 - 09:23 | Son Güncelleme:

Almeda Abazi’nin kız kardeşi İlda Abazi, Kenan Sipahi ile evlendi

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Almeda Abazi’nin kız kardeşi İlda Abazi, Kenan Sipahi ile evlendi

Almeda Abazi’nin kız kardeşi İlda Abazi, Fenerbahçe’de basketbol oynayan Kenan Sipahi ile önceki gün Çırağan Sarayı’nda evlendi.

Düğüne çiftin yakınlarının yanı sıra sanat ve spor camiasından davetliler katıldı.

Almeda Abazi’nin kız kardeşi İlda Abazi, Kenan Sipahi ile evlendi

Almeda Abazi’nin eşi oyuncu Tolgahan Sayışman, çiftin nikâh şahitlerinden biri oldu.

Almeda Abazi’nin kız kardeşi İlda Abazi, Kenan Sipahi ile evlendi

Almeda Abazi, kardeşinin düğününden fotoğrafları “Sizi çok seviyorum canlarım, bir ömür boyu mutluluklar” notuyla paylaştı. 

Almeda Abazi’nin kız kardeşi İlda Abazi, Kenan Sipahi ile evlendi

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