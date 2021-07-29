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Almeda Abazi’nin kız kardeşi İlda Abazi, Kenan Sipahi ile evlendi
Almeda Abazi’nin kız kardeşi İlda Abazi, Fenerbahçe’de basketbol oynayan Kenan Sipahi ile önceki gün Çırağan Sarayı’nda evlendi.
Düğüne çiftin yakınlarının yanı sıra sanat ve spor camiasından davetliler katıldı.
Almeda Abazi’nin eşi oyuncu Tolgahan Sayışman, çiftin nikâh şahitlerinden biri oldu.
Almeda Abazi, kardeşinin düğününden fotoğrafları “Sizi çok seviyorum canlarım, bir ömür boyu mutluluklar” notuyla paylaştı.