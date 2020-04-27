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Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:16,Son Güncelleme:

Almeda Abazi: Tolgahan benim akıl hocam!

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Almeda Abazi: Tolgahan benim akıl hocam!
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2008 Arnavutluk Güzeli Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman Şubat 2017’de Amerika’da nikah masasına oturmuştu.

Almeda, ‘eşimin pratik zekasına hayranım. Sorunları çözme konusunda üstüne yok. Birçok konuda fikrini alırım. Ama bazen Arnavut tarafım ağır basar ve onunla inatlaşırım. Söyledikleri aynen çıkınca tabii ki pişman olurum. Tolgahan’ın aklına çok güveniyorum’ dedi.

Almeda Abazi: Tolgahan benim akıl hocam

 

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