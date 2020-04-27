Almeda Abazi: Tolgahan benim akıl hocam!

Almeda, ‘eşimin pratik zekasına hayranım. Sorunları çözme konusunda üstüne yok. Birçok konuda fikrini alırım. Ama bazen Arnavut tarafım ağır basar ve onunla inatlaşırım. Söyledikleri aynen çıkınca tabii ki pişman olurum. Tolgahan’ın aklına çok güveniyorum’ dedi.



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