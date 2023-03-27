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Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım

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#Almeda Abazi#CİHAN ŞİMŞEK#Taner Ölmez
Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:59

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, geçen akşam Etiler’deki Dönerci Serkan Usta’da iftar yaptı.

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Çıkışta soruları yanıtlayan Tolgahan Sayışman, “Herkese hayırlı ramazanlar. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza huzurlu bir ay diliyorum. Önümüzdeki hafta çadır kentleri ziyaret edeceğiz. Yardımların hızı kesildiği için biraz daha sorumluluk alma zamanı geldi” dedi. Almeda Abazi de şöyle konuştu:

“Ben ilk defa bugün çıktım dışarı. Kayınvalidem geldiği için ısrar ettiler. Sakinleştirici alıp çıktım. Bu süreçte sürekli İstanbul’da hangi bölgeler sağlam, nereler değil diye araştırma yapıyorum. Normalde Tolgahan’ı gün içinde aramam, şimdi sürekli ‘Gel hadi, neredesin?’ diye arıyorum.”(Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

23 HAZİRAN'DA DÜĞÜN VAR!

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10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Sinem’e geçen aralık ayında Belgrad’da evlenme teklif eden oyuncu Cihan Şimşek, düğün tarihini sosyal medyadan duyurdu.

Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım

23 Haziran’da evleneceklerini açıklayan Cihan Şimşek, sevgilisiyle birlikte gelinlik bakmaya gitti ve o anları da Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

ZEYNEP 1 YAŞINDA

 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızları Zeynep’in 1’inci yaşını renkli bir partiyle kutladı.

Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım

Çift, papatya figürüyle süslü doğum günü pastasını kızlarıyla birlikte kesti.

İFTAR SONRASI TÜRBE ZİYARETİ

Oyuncu Feyza Civelek, ramazan ayını Eyüp Sultan Camii içindeki türbede karşıladı.

Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım

İftarın ardından soluğu türbede alan oyuncu, dua ettikten sonra fotoğraflarını çeken muhabirlere şöyle dedi: “Çok zor günlerden geçtik. Depremler, seller, türlü türlü afetler üst üste geldi. Manevi huzur bulmak, deprem ve sel felaketleriyle ruhumda açılan derin yaraları biraz da olsa sarmak istedim. Allah hiçbirimize bir daha böyle acı günler göstermesin. Tek temennim ve en büyük dileğim bu şu an.” (Sayit DURMAZ)

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KIZIMA SORARSINIZ

Defne Samyeli geçen akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım

Kıyafetiyle dikkat çeken Samyeli’ye kızı Deren Talu’nun biten ilişkisi soruldu. Deren Talu’nun, sevgilisi Baran Tınaz’ın karşı çıkmasına rağmen aldığı reklam teklifini kabul ettiği, bunun da ilişkinin bitmesine yol açtığı öne sürülmüştü. Samyeli “Kızımı görünce kendisine sorarsınız” diyerek soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

METE 2 OLDU

Berfu-Eser Yenenler çiftinin küçük oğulları Mete, 2 yaşına bastı.

Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım

Evde ailece kutlama yapan çift, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Berfu Yenenler, Instagram’da yaptığı paylaşıma şöyle yazdı: “Mete 2 yaşında. Çok söz var söylenecek ama kelimelerim yetersiz biraz. İyi ki bizimlesin Metito.”

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KLİBİ EVDE ÇEKTİ

Müzikte 50’nci yılını kutlayan Attila Atasoy, yeni şarkısı “Bir Varmış Bir Yokmuş”a klip çekti. 

Almeda Abazi: Sakinleştirici alıp çıktım

Sanatçı, “Kendimi baz alarak genel bir dokundurma yaptım. Yeni zamana bir eleştiri, günah çıkarma var” dediği şarkısının klibini kendi evinde çekti. Evi için “lunapark” benzetmesi yapan Atasoy’un klibinde aldığı ödüller, seyyah olarak gezdiği ülkelerden objeler ve yüzlerce parçadan oluşan şapka koleksiyonu da görülüyor.

 

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#Almeda Abazi#CİHAN ŞİMŞEK#Taner Ölmez

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