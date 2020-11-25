Almeda Abazi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Almeda Abazi'nin hayatına dair detaylar...

Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu Almeda Abazi Sayışman, 13 Şubat 1992 tarihinde dünyaya geldi. 2008' de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak devam etmektedir. Oyuncu Tolgahan Sayışman‘la 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta evlenmiştir.



Şu ana kadar Konak ve Show Business filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır. tv8 kanalında Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programını sundu. 2015 Yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır.