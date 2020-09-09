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Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:00 | Son Güncelleme:

Almeda Abazi: Annelik beni olgunlaştırdı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Almeda Abazi: Annelik beni olgunlaştırdı
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Oyuncu Tolgahan Sayışman’ın eşi Almeda Abazi önceki akşam Yeniköy’deki Azur adlı mekanda objektife yansıdı.

Arnavutluk’tan gelen arkadaşlarını misafir eden Abazi, anne olduktan sonra çok daha olgunlaştığını söyledi: “Anne olduktan sonra hayatım değişti. Eskiden takıldığımız şeyler çok boş geliyor. En önemlisinin sağlık olduğunu anladım. Daha olgun, oturaklı biri olmaya başladım. 10 yaş büyüdüğümü hissediyorum” dedi.

Uzun süredir ekrandan uzak kalan Abazi, gelen teklifleri oğlu Efehan’la ilgilenebilmek için ince eleyip sık dokuduğunu söyledi. Abazi, ayrıca oğlu Efehan’ın yaramaz bir çocuk olduğunu itiraf etti: “Herkes ‘Efe ismini vereceğinize emin misiniz? Yaramaz olurlar’ diyordu.”

Almeda Abazi: Annelik beni olgunlaştırdı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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