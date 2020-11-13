‘Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum’

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dördüncü duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Yeşim Girgin ifadesinde şöyle dedi: “Haziran 2018’de Oyuncular Sendikası’nda genel koordinatör olarak çalışıyordum. Elit telefonda yaşadıklarını anlattı. Biz kendisine avukat desteği verebileceğimizi söyledik. Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey’le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi.” Duruşma 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi. İSTİHBARAT SERVİSİ