Alışma sürecini atlatamadı! Sezgi Sena Akay ile işinsanı Emir Hasoğlu boşandı...

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Çiftin oğlu Ali Kerim’in velayetinin annesine verildiği öğrenildi.

Hasoğlu, sosyal medya hesabından “Sezgi Sena Akay ile hiçbir bağım kalmamıştır. Hayatı ile ilgili yorum yapmayacağım. Oğlum Ali Kerim için hukuk yoluna başvuracağım” mesajını yayınlayınca gözler Sezgi Sena Akay’a çevrildi.

Akay, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Birbirimizi tanımadan, çok kısa sürede evliliğe taşıdığımız birlikteliğimizi, yaşadığımız anlaşmazlıklar dolayısıyla bitirme kararı aldım. Anlaşmalı olarak boşandık. Boşanma sonrasında her iki taraf için de bir alışma ve kabullenme süreci olduğundan kendisinin henüz bu süreci atlatamadığını düşünüyorum.”

26 YAŞINDA ANNE OLDU!

Tescilli güzel Sezgi Sena Akay 26 yaşında anne olmuştu. Ünlü model o dönem güzel haberi şu sözlerle duyurmuştu: "Yarın benim doğum günüm ve 25 yaşımı bitirirken dünyanın en özel duygularından birini yaşıyorum; annelik... Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin. P.S: Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni her şeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi?'

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SEZGİ SENA AKAY KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğan Sezgi Sene Akay 1.82 boyundadır. Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Akay, kariyerine model olarak devam etti. Daha sonra dizilerde rol alan Akay 28 yaşındadır. Bir çocuk annesi güzel model Zeytin Tepesi, Acı Aşk, Muhteşem Yüzyıl - Kösem, Meryem ve Hıçkırık dizilerinde rol almıştır.

Sezgi Sena Akay ve işinsanı Emir Hasoğlu tanıştıktan 6 ay sonra nikah masasına oturmuştu.