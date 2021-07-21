Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

Selçuk Tektaş'ın tabutu omuzlar üzerinde camiye getirildi.

Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti.

Çağla Şıkel, Bülent Serttaş, Melek Bakal ve Murat Kurşun camiye gelenler arasında...



Çağla Şıkel





Melek Baykal





Bülent Serttaş





Murat Kurşun





SELÇUK TEKTAŞ'IN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI: SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM

Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı... "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" diyen Selçuk Tektaş'ın mesajı görenleri duygulandırdı.

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