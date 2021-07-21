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Haber Giriş: 21.07.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr

Sanatçı Alişan’ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Kardeşinin tedavisi boyunca hastanenin önünden bir an olsun ayrılmaya Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI  MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti..
Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti..

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

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Özcan Denizden başsağlığı mesajı: Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum
Özcan Deniz'den başsağlığı mesajı: Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum

Selçuk Tektaş'ın tabutu omuzlar üzerinde camiye getirildi. 

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti. 

 Çağla Şıkel, Bülent Serttaş, Melek Bakal ve Murat Kurşun camiye gelenler arasında...

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

Çağla Şıkel

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

Melek Baykal

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

Bülent Serttaş

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

Murat Kurşun

SELÇUK TEKTAŞ'IN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI: SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM

 Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı... "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" diyen Selçuk Tektaş'ın mesajı görenleri duygulandırdı.

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlanıyor...

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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