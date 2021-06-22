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Haber Giriş: 22.06.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, Covid-19’a yakalandı. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tehlikesi devam ediyor. Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş da koronavirüse yakalandı. Koronavirüs belirtisi gösteren Selçuk Tektaş soluğu hastanede aldı. Test sonucu pozitif çıkan Tektaş'ın durumu ağırlaşınca hastaneye yatırıldı.

Özel bir hastanede tedavi olan Selçuk Tektaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını paylaştı.

Alişanın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüse yakalandı

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

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