Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kimdir, neden yoğun bakımda? İşte son durumu
Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 3 haftadır yoğun bakımda olan Selçuk Tektaş için sevenleri hastaneden ayrılmıyor. Hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş iki kız babası.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.
SELÇUK TEKTAŞ’IN SON DURUMU
Alişan önceki gün de eşi Buse Varol ve arkadaşlarıyla hastanedeydi. Basın mensuplarına röportaj ve görüntü vermek istemeyen şarkıcı, “Arkadaşlar bizi mazur görün, sizden tek isteğimiz dua etmeniz” dedi.