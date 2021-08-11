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Haber Giriş: 11.08.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Alişan'ın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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Alişan'ın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın özlemi bitmiyor...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.

Kardeşi Selçuk Tektaşı kaybeden Alişanın büyük acısı
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın büyük acısı!

Alişanın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

21 gün önce kardeş acısıyla sarsılan Alişan, ara verdiği sosyal medyaya dün döndü.

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

Alişandan kardeşi Selçuk Tektaşa: Seni çok seviyorum
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Seni çok seviyorum

Alişanın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, bugün de kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı.

Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı karenin altına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.." notunu düştü.

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaşın mezarını ziyaret etti
Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın mezarını ziyaret etti

Alişanın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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