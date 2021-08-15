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Haber Giriş: 15.08.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Alişan'ın gözyaşları: Tüm şarkılarımı Selçuk için okuyacağım

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Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesiyle zor günler geçiren Alişan, dün akşam Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

DÜNYA GERÇEKTEN ÇOK BOŞ!

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan
Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gün gece yaşatmak.  Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu

Alişan'ın kardeş özlemi bitmiyor: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

 Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın büyük acısı!

Alişanın gözyaşları: Tüm şarkılarımı Selçuk için okuyacağım

21 gün önce kardeş acısıyla sarsılan Alişan, ara verdiği sosyal medyaya döndü.

Alişan, kardeşimin emanetleri dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a: Seni çok seviyorum

Alişanın gözyaşları: Tüm şarkılarımı Selçuk için okuyacağım

Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, bugün de kızı Eliz'in doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı sayfasında paylaştı.

Alişan, Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı karenin altına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.." notunu düştü.

Alişanın gözyaşları: Tüm şarkılarımı Selçuk için okuyacağım

 

 

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